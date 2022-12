Políticos e prisões

–Acho que combinam!, disse um menino à sua mãe. Robinho era muito inteligente e levado. Aliás, inteligência e meninice levam a diabruras e desobediências. Robinho era conhecido em casa, na rua e no colégio como um “capeta” – era um menino-diabo. A mãe de quem eu recolhi essa parábola estava farta de ser chamada rotineiramente à escola para resolver a “teimosia” do menino que não obedecia às professoras e não cumpria nenhuma norma.

Forçada pela psicóloga da escola, a mãe teve uma “conversa em particular” com o garoto.

– Robinho, você tem que seguir as ordens da professora...

– Detesto normas!

– Todos seguimos regras, MAS podemos também modificá-las, disse minha amiga.

– Como assim?, falou um Robinho agora interessadíssimo.

– Se você for um político Robinho, você pode mudar as normas. Mas você precisa da escola para virar um político.

Ao ouvir o que para a mãe seria um alívio, o menino começou a chorar.

– Mamãe, por favor, eu não quero ser político... É bom saber que eles podem mudar as regras, mas eu não quero ser político.

- Por quê? Robinho. Afinal, como político você pode fazer regras que você quer e possa obedecer.

– Não!!!, berrou o menino. Não posso ser político porque todo político é preso e eu não quero ir pra cadeia...

Assustada, a mãe lembrou-se que estávamos no tempo sinistro da Operação Lava-Jato, hoje morta e enterrada nas profundezas de nossas covas morais. Era esse o contexto da recusa.

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal em cumprimento de apreensões na Operação Lava-Jato, de 2018 Foto: Felipe Rau/Estadão

Felizmente para Robinho e para outros brasileirinhos e brasileirões, viramos o jogo e a maior operação anticorrupção que tivemos foi liquidada. Afinal, conforme intuía Robinho, desonestidade política e prisão combinaram por um histórico instante. Hoje, porém, as regras transformam-se a tal ponto que, se um político rouba ou troca a honestidade pela malandragem, a culpa não é dele, mas das regras que devem ser devidamente mudadas.

Aliás, disse eu à minha amiga quando ouvi essa parábola: quanto maior o roubo e o cargo, menos julgamento e tempo de prisão. Hoje, a mensagem que os judiciários enviam à sociedade é o exato oposto do que a inocência do menino intuía, pois o roubo vale a pena quando é devidamente “politizado”. Neste caso, a prisão transforma-se num castigo injusto, desumano e cruel. Algo feito para mim e você, leitora e leitor, pois os políticos são imunes à cadeia. E, se por algum engano, são presos, um juiz os liberta porque, no Brasil, a justiça tarda, mas chega. Para perdoá-los... l