Por favor, capriche...

Você deve ter feito muitas vezes, em tom de súplica, essa demanda. Tantas foram as ocasiões, que você nem é capaz de precisar o dia ou a hora... Mas estou seguro de que você tem noção do seu significado em virtude de um sistema garantidor de nossa superioridade social quando pedimos algum obséquio.

O “capricho”, ensina o Aurélio, é estilo musical, e é também birra, ou um importante cacoete cultural que obriga a incluí-lo na família sociológica dos “jeitos” e “jeitinhos” tão bem estudados pela minha querida colega, Lívia Barbosa. A malandragem de burlar, essencial ao nosso astucioso “legalismo”.

No seu sentido trivial, o "capricho" remete a esmero, cuidado especial - um algo mais - a ser realizado como prova de afeto ou de prestígio para com quem é servido. Quem não se lembra da carta amorosa, ou do requerimento, "caprichados" - escritos com letra cuidadosa, reveladora do esforço de acasalar forma e conteúdo?













O “caprichado” não tem correspondente em inglês, por exemplo. Se um brasileiro pedir um “hambúrguer caprichado” ao atendente americano, certamente haveria uma ofensa, pois o “capricho” não combina com a produção industrial. Ao contrário, ele remete a um mundo personalizado no qual a mesma comida ou serviço tem gradações, pois o capricho denuncia uma hierarquia entre o servidor e o que é servido. Ele é irmão da barganha na qual o elo comercial puro é personificado.

Por esse ângulo, a solicitação do capricho é um gesto que rompe a formalidade e apela para um elo personalizado, pessoal, simpático e atencioso - um “caprichado” atendimento.

Por que não usamos o termo na política e pedimos “capricho” a um governo? Seriam os governos capazes de comprovar o capricho que prometeram durante o período eleitoral? Seria possível definir na nossa história governos mais ou menos caprichados em vez de caprichosos? Administrações que ultrapassaram o os caprichos que nos são tão infames quanto familiares? Será que o “caprichado” e o “caprichar” não cabem na esfera política ou pública?

Penso que deveriam caber, pois o “capricho” tem um elo com o amor e com a solidariedade. Um velho cronista sabe com certeza quando uma coluna é escrita com inspiração ou... capricho.

PS: Queridos leitores, caprichei nessa crônica. Pois o caprichado é o sal da vida. É o extra, o ultra, o sublime que nos torna príncipes, elevando nossas pobres figuras ao nível dos ricos e dos anjos e do céu. O capricho também revela no seu anverso, mostrando que quem lida conosco sabe com quem está falando!





