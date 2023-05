Privilégios à brasileira

Se você pensa que à brasileira só existem comidas - linguiça, churrasco, brigadeiro, filé à Oswaldo Aranha, peru -, você a estas alturas deve saber muito bem, sobretudo nesse clima de polarização rotineira, que existe, melhor ainda, o privilégio à brasileira. Refiro-me à possibilidade de as leis serem apropriadas por determinados segmentos, estamentos, partidos em um sistema jurídico e, também, por pessoas as quais se apropriam e se confundem com cargos especiais.

O ideal democrático é que as leis sejam divorciadas de interesses pessoais ou particulares, seja de indivíduos ou de instituições. No Brasil, porém, quem controla um determinado espaço no universo sociopolítico sabe imediatamente que ele também tem controle das regras que orientam e limitam esse espaço.

O ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de adulterar seu cartão de vacina. Foto: Adriano Machado/Reuters

Mas, além disso - e essa é a banana do peru à brasileira -, há um axioma ao princípio estrutural, permanente e perverso: o fato de que a “autoridade” nega tudo para todos, menos para os seus amigos. E me permita acrescentar esta frase, seguindo, aliás, Oliveira Vianna, que contém a evidência principal do privilégio no Brasil: aqui, a perspectiva personalista, familiar, permite contrariar não só leis que controlam a corrupção, mas até mesmo as regras do bom senso. Por isso, todas as leis contêm sub-leis ou leis adjacentes, adicionais, que podem ser manipuladas. Ademais, quem tem o chamado “poder” contraria até mesmo aquilo que não lhe traz nenhuma vantagem, como por exemplo um certificado de vacina. Se existe uma peste, como no livro de Albert Camus, o presidente da nossa província, em vez de procurar uma vacina contra uma doença mortal, prefere se dar o trabalho de falsificar e trocar favores, promessas e segredos com um pequeno grupo de pessoas. Com isso, ele ergue o edifício de contravenções e má-fé com aqueles que o ajudaram, o que é mais complicado e barroco do que ir a um posto de saúde e lá, em três minutos, vacinar-se e obter um trivial certificado de vacinação.

É exatamente isso que está no noticiário jornalístico do nosso País, em virtude da personalidade do ex-presidente Bolsonaro, que mais uma vez demonstra que prefere explodir, não seguir nenhuma regra, a obedecer ao sinal de não fumar em um sanatório de doentes pulmonares graves. Do mesmo modo que, quem sabe, iria consultar um médico e em seguida sabotar o remédio e não seguir a receita que lhe foi recomendada.

É evidente que todos os brasileiros conhecem o relativismo das leis. Elas valem para o cidadão comum que, curiosa e gloriosamente, elege ao patamar de comando de uma regra alguém que é o primeiro a não segui-la. Com isso, nós conseguimos fabricar uma antiaristocracia e, à brasileira, uma antirrepública. O resultado histórico só pode ser a repetição dos mesmos erros.