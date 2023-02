Qual é a cor da polícia?

Na minha geração, ter uma “ficha na polícia” era um desastre. Nenhum rapaz (o machismo impedia que mulheres tivessem fichas...) de “boa família” poderia ter a tal ficha porque o nosso campo social ia um pouco além da “nossa rua” e do nosso muito bem vigiado círculo familiar.

Essa lembrança chega com força depois de saber de mais uma violência da polícia americana. Desta vez, porém, eram cinco negros matando um negro, o que me fez imediatamente pensar que, no racismo estrutural do sistema da América, a polícia é coletivamente pensada ou representada – como diria Émile Durkheim – como branca!

Desse ponto de vista, seria importante saber a cor atribuída às nossas instituições republicanas. Meu palpite é que os três poderes seriam “brancos”, mas que a polícia seria colorida como mestiça, morena ou preta. O Senado seria menos “moreno” que a Câmara...

'No racismo estrutural do sistema da América, a polícia é coletivamente pensada ou representada como branca.' Foto: City of Memphis

Nos Estados Unidos, porém, onde tudo é avesso ao que concebemos no Brasil e o ambíguo (sempre lido negativamente) é suprimido ou segregado, a polícia – como a maioria das instituições – seria branca! Até mesmo a presidência, que teve um Obama negro como ocupante, seria, no fundo do seu simbolismo, branca. Neste sentido, quando uma pessoa é admitida em algumas instituições, ela se torna “branca”, perdendo sua “negritude” ou a mestiçagem. Foi caso, para dar um exemplo significativo, do cantor Nat King Cole, acusado de ter abandonado sua origem negra...

Sabemos disso muito bem no Brasil onde, por exemplo, ter “ficha na polícia” ou até mesmo ser um policial não era coisa “pra branco”. Tal “socio-lógica” aplica-se igualmente a certos grupos profissionais. Diplomatas teriam que ser brancos e altos. Tenistas seriam sempre alvos, mesmo se fossem pretos. Já uma “escola de samba” estaria aberta a qualquer pessoa mestiça ou negra, mesmo se ela fosse branca. Seu DNA era a aceitação de todas as cores e gêneros.

Tal seria também o caso do futebol profissional, enegrecido pela competição em estado puro e pelo talento e capacidade física, dimensões abominadas pela visão de uma elite alva, na qual a barriguinha era sinal de sucesso e que via qualquer uso do corpo como um insulto...

Servir ao Exército seria para “morenos”. Já a Marinha admitia marinheiros pretos e oficiais branquelas, enquanto a Aeronáutica era praticamente americana. Tal foi a classificação flutuante que aprendi nesse nosso Brasil-brasileiro. Nele reitero, sem medo de errar, que sambar nos tornava escurecidos, mas dançar boleros e as baladas de Sinatra e Doris Day clareava...

Ao vestir a farda negra de policial, os negros de Memphis, Alabama, viraram brancos e foram leais à ordem dominante, que é implicitamente branca.