Quem disse que você não tem alma?

Antigamente, tínhamos corpo e alma. Hoje, ao lado da supremacia do corpo que tolhe a alma antiga dos catecismos e do senso comum, há - note bem - uma máquina imperativa e inevitável com a qual fazemos muito e que guarda implacavelmente, e em paralelo, os registros e eventos de nossas vidas. É o computador.

A alma antiga se confessava e, livre momentaneamente de culpa, poderia ganhar o Purgatório ou o Paraíso. A nova, o computador, é comprada e tem muitos modelos e marcas. Separada de modo concreto de nosso corpo, ela, no entanto, fabrica uma subjetividade e compete com nossa memória e emoções. Ela não se confessa, exceto quando sofre algum distúrbio e simplesmente quebra, promovendo pesadelos e surtos de ansiedade.

Desde 1986, eu uso um Mac. Aliás, pensando bem, eu traí minha boa, velha e mecânica máquina de escrever, uma Hermes - que me acompanhou nas minhas viagens de campo aos nativos apinajés -, com o Mac, que logo me mostrou ser um sujeito um tanto sobrenatural no qual eu escrevia de muitos modos, podendo escolher letras e apagar os meus erros no silêncio profundo que anunciava a minha pós-modernidade. Essa capacidade de continuar errando de modo cada vez mais perigoso para o mundo.





Hoje, eu uso um modelo atualizado e repleto de novidades. Tantas que nem eu mesmo consigo utilizá-las completamente. Nesse sentido, o meu Mac é uma pessoa na forma de uma máquina que me ajuda a pensar, mas que também tem pensamentos e regras, de modo que sou submetido a ele de uma maneira bem diversa do que ocorria quando datilografava.

Num certo sentido, o meu Mac e eu nos datilografamos dialeticamente, mas ele me oferece muito mais do que mera escrita, pois posso gravar minha voz, consultar dicionários e jamais erro quando quero escrever Nietzsche. Por isso, o Mac vira meu cúmplice no mascaramento de minha ignorância, ao mesmo tempo que me permite exibir uma precisão memorável de datas, nomes e fatos que, no passado, me levariam a uma biblioteca. Em outras palavras, na minha máquina de escrever eu estava no estágio básico do grafismo, pois éramos ideais, papel, e um mediador - lápis, caneta ou pincel.

Com o computador, posso mais e posso menos. Tenho um número infinito de escolhas digitalizáveis pela máquina que me obedece, mas que também me comanda e controla.

É quando descubro que há na máquina um fantasma (como sugeriu Arthur Koestler) - ou uma alma. Um outro ego com o qual eu me irmano, pois ele fabrica o que sou como escritor e, ao mesmo tempo, tem suas teimosias e regras, tal como um colega rebelde ou como um frustrador inflexível...