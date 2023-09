‘Se você morrer, o STF celestial vai solenemente te anistiar e te libertar’

Carlos Alberto, morador de Niterói, aspone do excelentíssimo senhor doutor deputado Leonino de Souza, líder do famoso PQP – Partido da Querência Populista, defensor dos pobres e abandonados –, casado com Amelia Silva, torcedor do Flamengo e fã do Neymar, que considera melhor do que Pelé, é um cidadão da faixa do salário mínimo.

Aos 40 anos, assiste à TV diariamente, não entende muito os noticiários, mas se diverte com o que recebe a todo minuto no seu smartphone. Não fuma, gosta de churrasco e sofre de pressão alta. Tem dois filhos: o mais velho, com 14 anos, era muito estudioso; a menina, Marina, tem 2 aninhos e mama no peito da mãe.

O que mais posso dizer para dar vida ao Carlos Alberto? Lembro que ele dizia que Bolsonaro “jogava dentro das quatro linhas”. Quando duvidei, ele me olhou com raiva e, sendo seu amigo, mudei de assunto.

Eu poderia dizer mais do Carlos Alberto se não fosse o que avalio como uma raridade: o fato de Carlos Alberto ser católico praticante. Desses que rezam antes de dormir, ele não perde missa de domingo e continua com aquela fé de primeira comunhão.

Desesperado e decepcionado, Carlos Alberto, porém, não desistiu. Subiu a ladeira do Morro Verde e, na Igreja de Santa Maria dos Aflitos, confessou-se novamente com o padre Geraldo. Foto: Gali Tibbon/AFP

Numa sexta-feira, Carlos Alberto foi à Igreja do Bom Pastor se confessar com o padre Alberto. “Padre, peço a vossa bênção porque pequei...” Padre Alberto ouviu sua confissão que, sendo secreta, eu não ouso reproduzir aqui, mas aconteceu algo inesperado: o padre simplesmente não o absolveu. Pelo contrário, admoestou-o fortemente em voz alta.

Desesperado e decepcionado, Carlos Alberto, porém, não desistiu. Subiu a ladeira do Morro Verde e, na Igreja de Santa Maria dos Aflitos, confessou-se novamente com o padre Geraldo.

Continua após a publicidade

Chegou em casa e revelou sua angústia: ele havia confessado os mesmíssimos pecados tanto para o padre Alberto quanto para o padre Geraldo, mas – disse revoltado – o padre Alberto me condenou e o padre Geraldo me absolveu!

Um trovão explodiu na cabeça da esposa, mas, controlada, ela foi capaz de dizer o seguinte:

– Veja bem, Carlos Alberto, se um te absolveu e o outro condenou depois de ouvir os mesmos pecados, então você fique certo de que te meteram naquilo que chamam de “limbo da incerteza”. Aquele lugar em que há um nem sim, mas sim, ao lado de um nem não, mas não! Não se preocupe. Se você morrer, Carlos Alberto, o STF celestial vai solenemente te anistiar e te libertar do inferno.

– Mas como fica se um sacerdote perdoar e o outro condenar os mesmos pecados?

– Existe certo e errado sim, mas – note bem – tudo depende do sacerdote.

PS: O mesmo desassossego acometeu Fernando Pessoa ao descobrir uma dupla existência da verdade. Descoberta que reiterei como epígrafe no meu livro de 1979, Carnavais, Malandros e Heróis. Meros acasos!