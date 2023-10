Um meteoro gigantesco vai acabar com o planeta - salvo, no cinema, por Bruce Willis

Tenho muito medo do fim do mudo. A catástrofe, conforme me assegurou um amigo, é certa.

O mundo vai acabar em fogo num incêndio global que o cinema confirma.

Esse fim de mundo silencia tanto as triviais contrariedades e dramas dos quais somos protagonistas quanto (essa é a questão!) o teatro!

O fim por meio do fogo sucede ao primeiro apocalipse. O dilúvio enviado por um Deus que nos vigiava e, quando as coisas desandavam, punia nossos malfeitos.

Cena de 'Armageddon', em que um asteroide está em rota de colisão com a Terra. Foto: Touchstone Pictures/Reprodução

Agora que afirmam que Deus, como Inês, é morto, vamos sofrer um fim sem propósito. O impensável de um final.

É a prova de que os tempos mudaram, e o desencanto do mundo repleto de inesperados cruéis - terrorismo, holocausto, etnocídio, ditadura, pandemia e guerras - alterou muito os enredos.

Nos velhos tempos, o fim se relacionava ao começo: Deus havia criado o mundo e dele cuidava.

Mas, a partir de uma modernidade cuja ciência O dispensou, o fim do mundo vai acontecer por acaso.

Um meteoro gigantesco vai dar fim ao planeta - salvo, no cinema, pela coragem e pelo engenho ianque de Bruce Willis!

Noto que, nesses casos, o fim do mundo é motivado por alguma coisa que chega de fora para dentro e o fim é rápido e fulminante. Não há espaço para uma reação reparadora.

Hoje, porém, os sinais são mais alarmantes e reais. Primeiramente, porque ninguém mais pensa em Deus como algoz, pois hoje Ele tem um lugar secundário na nossa cosmologia, mercado e geopolítica.

Depois, porque o fim do mundo não aparece num ato compacto, indubitável e fulminante.

Muito pelo contrário, os sinais de falecimento do planeta despontam de modo gradativo, como consequência natural do nosso estilo de vida.

E não é nem um pouco tranquilo descobrir que somos nós (e os deuses das nossas ambições) os matadores da Terra.

É do fundo de nossa racionalidade, que promove uma grata longevidade no nível pessoal e coloca ao nosso dispor uma inimaginável capacidade de comunicação, que surge uma irracionalidade não prevista: o enredo de um fim vagaroso, por etapas, que nos obriga a um penoso e difícil diálogo com o nosso modo de viver tão confiante na tecnocracia progressista.