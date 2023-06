Rolou mais um Bloomsday. Mas quando foi - ou teria sido - o Clarissaday?

Nessa sexta-feira, rolou mais um Bloomsday. E o Clarissaday, quando foi ou teria sido?

Ela mesma: Clarissa Dalloway, a Mrs. Dalloway do homônimo romance de Virginia Woolf. Clarissa afinal dedicou cada minuto de um dia inteiro a nos fazer companhia, comprando flores na Bond Street e dando livre curso ao fluxo de sua consciência por um bom perímetro de Londres; e por isso merecia ter sua deambulação celebrada, como o joyciano 16 de junho de 1904.

Mas em que data, precisamente? Sagração de um herói imaginário, tornado “real”, e preito indireto à Revolta da Páscoa contra o jugo da coroa britânica, em 1916, Bloomsday é feriado na Irlanda e um culto laico também comemorado em diversas metrópoles mundo afora, até por quem não leu ou entendeu Ulisses, publicado em 1922.

As celebrações, fulcradas na leitura de trechos do romance, sempre me pareceram uma afetação. Do bem, mas uma afetação. Avesso a leituras do gênero (minha pinimba com a Flip), se fui a duas foi muito, ambas no Rio, não em Dublin, como fez, no começo da década passada, o encucado editor catalão Samuel Riba, protagonista do romance Dublinesca, de Enrique Vila-Matas.

Comemoração do Bloomsday, em homenagem ao livro 'Ulisses', de James Joyce Foto: Julien Behal/PA Photos/Landovv

Riba tinha um sonho saudosista: editar livros contestatórios de esquerda, ser o François Maspero espanhol, e um desejo imediato: curtir Nova York, na companhia do amigo Paul Auster. Outros fatores, além da admiração por Joyce e a coincidência de seu pai ter nascido em 22 de junho, desviam o editor para Dublin no Bloomsday, onde ele participa de um paródico funeral e se dedica a ruminar, obsessivamente, sobre a morte da palavra impressa, a grande crise editorial (ainda em curso, diga-se) e a passagem da Era Gutenberg à Era Google.

Entre um parágrafo e outro do acima exposto, descobri que já existe um Clarissaday, mais apropriadamente batizado de Mrs. Dallowayday. E mais: que seu centenário está para acontecer por esses dias, se já não ocorreu quatro dias atrás.

Continua após a publicidade

A tal manhã maravilhosa, “tão fresca como se feita de propósito pra crianças na praia”, em que Clarissa sai para comprar flores, cai, segundo a autora, numa quarta-feira, em meados de junho de 1923, talvez no dia 13 ou no dia 20, segundo o calendário.

O Mrs.Dallowayday deste ano, portanto, ou foi na terça-feira passada ou será na próxima. Mas só alguns woolfmaníacos londrinos, como nos anos anteriores, deverão festejá-lo, numa ritualística caminhada pelo centro da cidade até a estação do metrô de Camden.

Por sinal, em junho de 1923 fazia dez meses que Woolf completara a leitura de Ulisses. As primeiras 200 páginas a divertiram; ao cruzar o último “sim” de Molly Bloom, já o julgava um fiasco: “Difuso, insosso, pretensioso”. De todo modo, jamais negou que Joyce abrira a porta pela qual ela se introduziu sorrateiramente, segundo Alan Pauls, “na ponta dos pés, com os sapatos na mão”.