Rotinas e mudanças

Muitas vezes ouvi que era um tanto excessivo fazer coincidir eleições com Copa do Mundo. Concordei em gênero, número e grau com a observação e hoje não há como negar o risco de ficarmos entalados em eventos transformadores. Acontecimentos decorrentes de grandes expectativas e igualmente geradores de ansiedade, frustração e esperança.

Talvez a marca mais extraordinária do “eurocentrismo” e do capitalismo por ele engendrado seja esse embate entre rotina e mudança, entre evento e estrutura. Os eventos nascem dos hábitos ou ocorre o exato oposto, pois são os hábitos, os costumes e as estruturas sociais que produzem fatos e mudanças, alguns deles, como as revoluções e descobertas, com o poder de transformar os hábitos e as rotinas que as engendraram.

No nosso caso, assusta um pouco terminar uma competição repleta de contradições e paradoxos para, em seguida, engajar-se num campeonato mundial de futebol.

Ora, diria um crítico, o cronista confunde o sério com o lúdico. Mas esse lúdico - que seria o batido “ópio do povo” (o futebol) - seria mesmo superficial a ponto de não merecer atenção?

O jogador Casemiro, da Seleção Brasileira, comemora com o elenco após marcar gol durante a partida contra a Suíça. Foto: Thanassis Stavrakis/Associated Press/Estadão Conteúdo

Afinal, o contraste entre competição e eleição me parece claro. Primeiro, porque o campo político nos embaraça e o futebol nos tira da “viralatice”, como bem disse Nelson Rodrigues. Segundo, porque o futebol tem regras que todos conhecem, e o político é ajuizado por muitas instâncias. Não é um jogo simplesmente jogado na base de um ou dois critérios, mas é governado por uma multidão de razões e desejos. Terceiro, porque ninguém (ou a metade do Brasil que vota) está feliz com o resultado do jogo eleitoral; ao passo que, no esporte bretão, há unanimidade, pois ninguém pode ser convocado por decreto ou decisão de nenhum Supremo. Em outras palavras, as legitimidades entram em crise na política enquanto no futebol só joga quem sabe, e o povo sabe como se joga. Quarto, no futebol não há populismo. Seria loucura um técnico prometer a taça antes dos jogos. Na política, porém, nós somos capazes de desmoralizar a excelência do jogo e o golpe seria o jogo roubado por um juiz parcial. Nela, as promessas começam antes da competição e influenciam demagogicamente a disputa. Quinto, no futebol existe um teto de base: jogar com a alma ao lado do coração e, sem a produtividade da vitória, o time termina isolado ou esquecido. Na política, a promessa chega antes do seu jogo, a governabilidade. Finalmente, porque somos péssimos de democracia e pentacampeões de futebol.

É preciso dizer mais alguma coisa?