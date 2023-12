Ryan O’ Neal, astro de ‘Love Story: Uma História de Amor’, morre aos 82 anos

Ryan O’ Neal, que se tornou uma estrela de cinema instantânea no filme de sucesso Love Story: Uma História de Amor, o filme de maior bilheteria de 1970, mas que mais tarde ficou conhecido tanto por sua vida pessoal e problemas de saúde quanto por sua atuação em sua carreira posterior, morreu nesta sexta-feira, 8, aos 82 anos.

Seu filho Patrick confirmou a morte em uma postagem no Instagram. Não foi informada a causa nem o local da morte. O’ Neal foi um rosto familiar nas telas grandes e pequenas por meio século. Mas ele nunca foi tão famoso quanto na sequência imediata de Love Story.

O’Neal, que foi indicado ao Oscar pelo emocionante filme “Love Story” e contracenou com sua precoce filha Tatum em “Paper Moon”, morreu. O filho de O’Neal, Patrick, disse no Instagram que seu pai morreu na sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Foto: Jacquelyn Martin / AP

Ele tinha 29 anos e havia passado uma década na televisão, mas tinha feito apenas dois outros filmes quando foi escolhido para estrelar o romance sentimental de Arthur Hiller, escrito por Erich Segal (que transformou seu roteiro em um romance best-seller). Seu desempenho como Oliver Barrett IV, um jogador de hóquei de Harvard, rico e de cabelos dourados, casado com uma mulher moribunda interpretada por Ali MacGraw, lhe rendeu a única indicação ao Oscar de sua carreira.

Ele havia interpretado o menino rico da cidade, Rodney Harrington, por cinco anos na novela do horário nobre Peyton Place. Mas em 1970, Hollywood não estava muito interessada em atores de televisão, e ele estava longe de ser a primeira opção para estrelar Love Story.

“Jon Voight recusou o papel. Beau Bridges deveria fazer o papel”, disse ele a um repórter em 1971. “Quando meu nome surgiu por meio de Ali, todos disseram ‘não’. Ali disse: ‘Por favor, conheça-o’.

“Então, nos reunimos em uma daquelas salas de conferência em que todos se sentam a 800 metros de distância dos outros”, continuou. “Semanas depois, eles me pediram para fazer um teste. Depois, não ouvi mais nada até que finalmente ligaram e disseram: ‘Você nos daria uma prorrogação de uma semana para decidirmos? Ele foi contratado por US$ 25 mil (um pouco mais de US$ 200 mil na moeda atual) e sua carreira no cinema foi iniciada.

O ator Ryan O'Neal e sua companheira de longa data Farrah Fawcett chegam à estreia em Nova York do novo filme de O'Neal, "Chances Are", em 6 de março de 1989. A mulher à esquerda não é identificada. Foto: Ray Stubblebine / AP

Ele nunca mais brilhou tão intensamente, embora tenha mantido um alto perfil durante toda a década de 1970, aparecendo em filmes como “Barry Lyndon” (1975), a adaptação elegantemente fotografada de Stanley Kubrick do romance de William Makepeace Thackeray sobre um pobre garoto irlandês do século XVIII que ascende à sociedade inglesa e depois cai dessas alturas; e “A Bridge Too Far” (1977), a história épica de Richard Attenborough sobre o heroísmo na Segunda Guerra Mundial.

Ele também demonstrou seu talento para a comédia em três filmes dirigidos por Peter Bogdanovich. Ele co-estrelou com Barbra Streisand em “What’s Up, Doc?” (1972), uma comédia de humor inspirada no filme de Cary Grant e Katharine Hepburn, “Bringing Up Baby”, de 1938; com Burt Reynolds em “Nickelodeon” (1976), um cartão de visitas aos primeiros dias do cinema baseado nas reminiscências de Raoul Walsh e outros diretores; e com sua filha de 9 anos, Tatum, em “Paper Moon” (1973), o mais conhecido dos três filmes que fez com Bogdanovich.

A família O’Neal

Em “Paper Moon”, ambientado no meio-oeste americano durante a Depressão, O’Neal interpretou um pequeno vigarista enganado por uma órfã fumante de cigarros que poderia ser sua filha ilegítima. Tatum O’Neal ganhou um Oscar por essa atuação - ela continua sendo a pessoa mais jovem a ganhar um dos quatro Oscars de atuação - e, por um tempo, parecia que Ryan O’Neal se tornaria o patriarca de uma dinastia de atores.

Quando Tatum estrelou como arremessadora da Little League em “The Bad News Bears” (1976), ela se tornou a estrela infantil mais bem paga da história, com um salário de US$ 350 mil (o equivalente a cerca de US$ 1,9 milhão atualmente) e uma porcentagem dos lucros líquidos. Seu irmão mais novo, Griffin, parecia estar pronto para o estrelato também quando foi anunciado que ele apareceria com seu pai no remake de Franco Zeffirelli em 1979 de “The Champ”, um filme de 1931 sobre um ex-pugilista e seu filho.

Mas Zeffirelli acabou fazendo o filme com Jon Voight e Ricky Schroder, e a carreira de Griffin O’Neal nunca decolou. Ele teve um papel de protagonista no filme “The Escape Artist”, de 1982, mas esse filme não foi um sucesso. Quando ele voltou a chamar a atenção do público, cinco anos depois, não foi por sua atuação, mas por seu envolvimento em um acidente de barco que matou seu amigo Gian-Carlo Coppola, filho do diretor Francis Ford Coppola. Ele foi condenado por negligência na operação de um barco, mas foi absolvido de homicídio culposo.

O ator Ryan O'Neal e suas filhas Tatum e Marquette chegam para a estreia de 'The Runaways' no teatro Cineramadome Arclight em Los Angeles, Califórnia, em 11 de março de 2010. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

A família O’Neal continuaria a ter muitos outros problemas com a lei, com drogas e entre si.

Ryan O’Neal, que era conhecido em Hollywood por seu temperamento - quando tinha 18 anos, passou 51 dias na cadeia devido a uma briga em uma festa de Ano Novo - foi acusado de agredir seu filho Griffin em 2007. Essas acusações foram retiradas, mas um ano depois, ele e Redmond O’Neal, seu filho com a atriz Farrah Fawcett, foram presos sob a acusação de porte de drogas. Ele se declarou culpado e recebeu ordem de se submeter a aconselhamento, enquanto Redmond entrou em reabilitação, mas continuou a lutar contra o vício.

Tatum O’Neal teve seus próprios problemas com drogas, amplamente divulgados, e se afastou por muitos anos de seu pai, que, segundo ela, abusou fisicamente dela quando era criança./NYT