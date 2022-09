Saiba como fica a programação de museus e espaços culturais de São Paulo no domingo da eleição

A maioria das pessoas já têm planos com lugar marcado para o próximo domingo, 2º; mas elas não envolvem nada cultural e sim político. A data não é feriado, porém faz com que muitas instituições e museus fechem suas portas para incentivar o voto da população ou até garantir esta função aos funcionários.

É o caso do Instituto Moreira Salles (ims.com.br), o Museu do Futebol (museudofutebol.org.br), Museu da Língua Portuguesa (museudalinguaportuguesa.org.br), Museu da Imagem e do Som (mis-sp.org.br), Museu da Casa Brasileira (mcb.org.br), Pinacoteca (pinacoteca.org.br) e o Paço das Artes (pacodasartes.org.br).

Em contrapartida, outras preferem abrir as portas para garantir o passeio do fim de semana depois ou antes do voto. Confira abaixo a lista dos principais centros de São Paulo e a sua programação para o fim de semana.

Farol Santander

Para dar continuação às visitas da sua nova exposição, Sergi Cadenas – A imagem expandida, o Farol Santander fica aberto no domingo, das 09h às 20h. Essa será a primeira exposição do artista catalão na América Latina, que abre nesta sexta (30) e fica em cartaz até 08 de janeiro de 2023.

Suas seis obras (cinco que estarão no Santander e mais uma que será exibida na estação Trianon Masp do metrô) revelam sua principal característica: dualidade e a ideia de associação entre as telas. Afinal, suas pinturas tridimensionais, feitas com óleo sobre tela, mudam de perspectiva à medida que o visitante da exposição caminha em frente à tela, de um lado para o outro, surpreendendo-o ao produzir dois retratos diferentes, em uma única pintura.

Entre os destaques, telas mostram Marilyn Monroe se transformando em Albert Einstein e projetam uma mesma figura na sua juventude e seu processo de envelhecimento. O número de obras são poucos para que o público consiga se movimentar no ambiente expositivo, gerando o efeito necessário de movimento das telas.

Rua João Brícola, 24, de terça a domingo, das 09h às 20h. farolsantander.com.br. R$ 30

MASP

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand antecipa as comemorações do seu aniversário de 75 anos, pois estará fechado no dia 2 devido ao 1º turno das eleições de 2022. Assim, comemora a data no sábado, quando cada ingresso comprado dará direito a um acompanhante para visitar o museu.

Também está prevista a oficina educativa “Qual a cor da sua pele?” – para os membros do programa Amigo MASP – em que os participantes são convidados a experimentar tintas coloridas na elaboração da cor de suas peles e a refletir sobre a singularidade e relevância de cada uma. No dia, o museu oferecerá ao público em geral 30% de desconto na adesão de todos os planos do programa.

Avenida Paulista, 1578, das 10h às 18h, (entrada até às 17h) Agendamento online obrigatório através de masp.org.br/ingressos. R$ 50

Memorial da América Latina

O centro cultural da Barra Funda funciona normalmente. No domingo, 2º, o grande destaque é da exposição “Angeli Por Nós”, que homenageia o cartunista Angeli. A mostra reúne no Espaço Gabo 72 ilustrações de desenhistas contemporâneos de Angeli ou que foram influenciados pelo trabalho dele em seus 50 anos de carreira.

A curadoria é assinada pelo presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro, e pelo presidente do Memorial da América Latina, Jorge Damião. A exposição será no Espaço Gabo - Praça das Sombras e terão acesso pelos portões oito e nove.

Avenida Mário de Andrade, 664, de terça a domingo, das 10h às 17h. Entrada gratuita. memorial.org.br

Itaú Cultural

O Itaú Cultural se mantém fechado no domingo, em razão das eleições. A organização volta a operar normalmente no dia 4 de outubro. No Youtube (youtube.com/itaucultural), porém, a programação continua. Enquanto no Palco Virtual Crianças é exibido a websérie Parafusos, do coletivo paulista Núcleo Atômico, em três narrativas cruzadas com trajetórias que se apertam e se afrouxam na fluência da vida. No Palco Virtual Adulto, ocorre a exibição de 4, 5, 4, 3...Um Passo por Vez, no qual a artista e produtora Cynthia Margareth fala de forma poética sobre o ofício da produção.

No sábado, dia 1º, ainda será possível assistir presencialmente na Av. Paulista, 149, das 11h às 20h, à última sessão do espetáculo Um Inimigo do Povo, texto do dramaturgo Henrik Ibsen encenado pela Baccan Produções. Nele, um médico se vê numa trama de interesses ao descobrir a contaminação das águas de uma cidade. Os ingressos são gratuitos e devem ser reservados pela INTI (acesso por itaucultural.org.br).

Espetáculo 'A Revolução na Cozinha', no Sesc 24 de Maio

SESC

Todas as unidades da capital e grande SP estarão fechadas durante o dia das eleições. No entanto, um dia antes, no sábado, 1, a programação é normal. No Sesc 24 de Maio, inclusive, tem estreia de “Bonecos”, um projeto com diversos espetáculos, contações de história e oficinas, que convida crianças e adultos a vivenciarem a experiência artística dos bonecos de diferentes perspectivas.

Sesc 24 de Maio - Rua 24 de Maio, 109. Os ingressos variam de preço e vão dos gratuitos a R$ 25. sescsp.org.br/unidades/24-de-maio

Unibes Cultural

O Centro Cultural não funcionará no domingo, 2º. Porém, uma novidade que começa no sábado, 1º, convida os paulistanos a relaxarem antes do dia intenso que os espera. O Global Electronic Music (GEM) é um programa de atividades culturais dentro do universo da música eletrônica dividido em conferência (dia) e festival (dia / noite). Ele ocorre gratuitamente no lounge da Unibes e irá homenagear a rave Vampire Haus que neste ano está comemorando oito anos de atividades.

Além disso, outras exposições continuam abertas para o público das 12h às 19h, como a Diálogo do Escuro, criado pela Dialogue Social EnterpriseTM, da Alemanha. Uma instalação que convida o visitante a caminhar por salas escuras e estruturadas para que tenham percepções com os outros sentidos (olfato, tato e audição) e assim entendam a rotina de um deficiente visual nos grandes centros da cidade. (R$ 30).

Rua Oscar Freire, 2.500 (ao lado do metrô Sumaré). dialogonoescuro.com.br