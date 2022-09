Saiba o que fazer neste fim de semana em São Paulo

O projeto Arte-Circuito reúne as galerias Arte 57, DAN, Luciana Brito, Lume, Marilia Razuk e Nara Roesler, que são geograficamente perto, em uma programação especial para que o público conhece os lugares da Vila Madalena que são dedicados à arte. Entre os artistas em destaque estão escultor e entalhador recifense José Barbosa; o músico sul africano Neo Muyanga e o fotógrafo brasileiro Bob Wolfenson. Uma van será disponibilizada para levar os visitantes de um espaço ao outro. Sáb. (24), 11h/17h. Grátis.

Picasso, Goysa e Tarsila

A exposição ReviraVolta vai apresentar obras de importantes artistas como Pablo Picasso, Goya, Marc Chagall, Tarsila do Amaral, além de de um artista que foi um dos maiores falsificadores da história, o Falsificador Espanhol – algumas nunca foram expostas e outras ganharam rearranjos no espaço expositivo. A curadoria é de Paulo Costa. Inauguração sáb. (24). 4ª a dom., 11h, 14h, 15h15 e 16h30. Casa Museu Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jardim Europa. Grátis. Até 16/12.

Mostra coletiva

A 2ª edição da feira de artes gráficas MAB–MARGENS reúne 18 artistas e coletivos de São Paulo. O tema deste ano é Independências e museus: outros 200, outras histórias, uma reflexão sobre o bicentenário da independência do Brasil, sem deixar de lado o senso crítico para além do fato histórico. Essa edição prestará homenagem ao fundador e curador do Museu Afro Brasil, Emanoel Araujo, que morreu no dia 7 de setembro. Sáb. (24), 12h/17h. Área externa do Museu Afro Brasil. Parque Ibirapuera. Portão 10. Av. Pedro Álvares Cabral, s/ nº, Vila Mariana. Grátis.

Realismo mágico

A exposição Drama Dream, do artista plástico pernambucano Bruno Vilela, apresenta 12 obras inéditas, entre pinturas, desenhos e fotografias, que contam uma história não linear de realismo mágico. Entre as representações, Kali, a deusa hindu da morte, O espírito do lago e Vishnu resgata Oxum. Inauguração sáb. (24). 2ª a 6ª, 10h/19h; sáb., 11h/15h. Galeria Lume. Grátis. Até 5/11.

Continua após a publicidade

Kali, a deusa hindu da morte, de Bruno Vilela

Pelas praias

A exposição fotográfica Reflexos & Reflexões, idealizada e concebida por Poio Estavski, reúne 10 imagens feitas nas praias da Baleia e Preta e na Barra do Sahy, no litoral norte de São Paulo, locais onde o fotógrafo passou sua infância, nos anos 1980. O texto de apresentação e a curadoria é do pintor José Roberto Aguilar. 3ª a dom., 18h/ 0h. Bar Balcão. R. Melo Alves, 150, Jardins. Grátis. Até 2/10.

Passeio

Para comer com os olhos

O projeto Jardins Comestíveis abriga a obra Renda Guaianás, do franco-tunisiano Jean Paul Ganem, com 5.000m², formada por plantas comestíveis. No domingo (25), no encerramento do período expositivo, haverá cinema nos muros do parque, bate-papo sobre alimentação, apresentação de dança e música e exposição de artesanato. Dom. (25), 6h/22h. Parque Municipal Linear Guaratiba. R. Salvador Gianetti, 305, Guaianases. Grátis.