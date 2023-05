Salão do Móvel de Milão: confira os principais destaques de 2023

A edição deste ano do Salão do Móvel de Milão, o mais representativo encontro internacional dos setores de design e decoração, encerrado no último dia 23 de abril, representou uma espécie de recomeço.

Não só porque, após três anos, o evento voltou a ser realizado em abril, como manda a tradição. Mas também porque, inaugurando um novo layout, a maior vitrine do design mundial ganhou em expressão e agilidade, ampliando a interação com seus visitantes. Um número superior a 300 mil, 15% a mais do que em 2022.

O sofá BomBom, de Joana Vasconcelos para a Roche Bobois. Foto: Ruggiero Scardigno

Orbitando em torno da mostra oficial, nas cerca de 300 atrações do circuito fuorisalone – como são conhecidos os eventos correlatos que movimentam a cidade e seus arredores –, o entusiasmo não era menor. Disputando audiência com designers independentes – às voltas com técnicas de produção inovadoras, envolvendo desde materiais reciclados até inteligência artificial – grandes marcas, entre elas uma lista crescente de casas de alta moda, como Dior, Hermès e Louis Vuitton, investiram pesado em elaboradas instalações.

Visto como uma linguagem comum a todas as culturas do mundo, cartazes que remetiam aos arquétipos fundamentais do design – representados pelo artista gráfico italiano Gio Pastori, por meio dos nomes, em inglês, de móveis e luminárias relacionados a cada uma das letras do alfabeto – podiam ser encontrados por toda a cidade.

Tendências de A a Z

E, para continuar no clima, também por aqui, de A a Z, você conhece os personagens, tendências e lugares que deram vida e formato à grande quermesse milanesa de 2023. Confira:

Cômoda criada por Tejo Remy que ficou em cartaz na mostra da Triennale de Milão. Foto: Ernst Moritz

Alcova. Pela quinta vez, o evento movimentou as ruínas de um antigo matadouro milanês e, com 90 expositores, se firmou como a principal atração do fuorisalone.

Bouclé. Um tecido pesado, formado por fios grossos e enrolados. Assim é o bouclé, o revestimento do momento segundo os estofados apresentados em Milão.

Cerâmica. Cresce o interesse dos designers pela matéria-prima, que além de revestir a arquitetura, passa agora a compor o desenho de móveis e luminárias.

Droog Design. Três décadas depois de sua primeira exposição em Milão, o coletivo holandês foi tema de uma exposição retrospectiva na Triennale de Milão.

Euroluce. Após um hiato de quatro anos, a feira bienal de iluminação voltou totalmente redesenhada e enfatizando a interação com seus visitantes.

O designer Gustavo Martini dentro da instalação The Sense Of Touch. Foto: Mariano Beck

Fernando Campana. Morto no ano passado, o designer brasileiro ganhou uma instalação em seu tributo na Triennale de Milão conduzido pelo irmão, Humberto.

Gaetano Pesce. Em plena atividade, o designer criou duas bolsas para a Bottega Veneta, teve um biombo relançado e ainda deu aula magna no Salão Satélite.

Honoka. O coletivo japonês de design foi o grande vencedor do Salão Satellite Awards com uma coleção feita de fibra proveniente de tatamis descartados.

Interiores. Cresce entre expositores e designers a preocupação em contextualizar móveis, acessórios e luminárias dentro de seus ambientes de destino.

Jornada nas estrelas. Planetas e constelações. Mas também asteroides e galáxias. O espaço sideral serviu de inspiração para muitas coleções vistas em Milão .

Fernando Campana em foto de 2009. Foto: Zeca Wittner/Estadão

Kartell. A gigante italiana dos móveis plásticos aponta para o futuro – e acerta – ao propor espaços que mesclam novos produtos a outros já existentes

Lâmpadas. Do bulbo ao led. Explorados em suas dimensões técnica e estética, os artefatos capazes de produzir luz ganharam aplicações e suportes inéditos.

Minimalismo. Designers e fabricantes investem em economia de materiais, prenunciando uma nova estética.. Menos rebuscada, mas não menos expressiva.

Nendo. Em sua primeira incursão na clássica Minotti, Oki Sato, apresenta Tape: uma coleção de poltronas que subverte a ideia dos pés que saem do assento.

Otimismo. Um clima de leveza, de humor, por vezes até de leve ironia, era perceptível em boa parte da produção apresentada dentro e fora do Salão do Móvel.

Paola Lenti. De casa nova, a designer apresentou uma das coleções mais completas da temporada, com móveis a um só tempo in & outdoors.

Quadrado. O formato retorna com força no desenho de móveis e acessórios. Principalmente nas mesas de apoio e nas cúpulas de pendentes e abajures.

Modelo de sofá híbrido Frame, de Paola Lenti, no Salão de Milão de 2006, na década retrasada. Foto: Divulgação

Rosana Orlandi. A galerista mais uma vez abriu as portas de seu espaço para projetos nos quais a inovação não pode prescindir da responsabilidade ambiental.

Sustentabilidade. Além do plástico, materiais, como o vidro, a madeira e até pedras, em versões recicladas, passam a compor a pauta dos designers.

Tecidos. Não mais empregado apenas como revestimento, o material passa a integrar, de forma inédita e criativa, o próprio desenho de móveis e luminárias.

Utilitários. Objetos do cotidiano ganham versões mais sustentáveis. Como a cesta de feltro da Muuto, produzida agora com fibras recicladas de garrafas plásticas.

Vidro. Transparente ou opaco. Brilhante ou fosco. E, além de tudo, reciclável. Não surpreende que o material venha ganhando cada vez mais espaço no design.

Walter Gropius, em 1928, em frente ao projeto do Chicago Tribune, na competição pelo “prédio mais deslumbrante da mundo”, em 1922. Ele não ganhou o prêmio Foto: Associated Press

Walter Gropius. O legado do fundador da Bauhaus, presente na coleção I Maestri, da Cassina, é permanente inspiração em tempos em que menos, volta a ser mais.

X factor. Se por décadas o sucesso do “made in Italy” foi atribuído ao binômio design e qualidade, tudo indica que a responsabilidade ambiental hoje se soma à fórmula.

Y Generation. Os ecos da geração que já nasceu conectada se fazem sentir no Salão Satélite, mostra idealizado por Marva Griffin para designers menores de 30 anos .

Zeitgeist. Passado e futuro. Em Milão 2023, o espírito do tempo se traduz em lançar um olhar sustentável sobre desenhos referenciais. E, portanto, imunes ao tempo.