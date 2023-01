A magia de 'Pluft, O Fantasminha' invade a tela da Globo

Um dos maiores clássicos da literatura e do teatro infantil criado por Maria Clara Machado, Pluft, o Fantasminha encantou gerações e agora o filme em live-action dirigido por Rosane Svartman estreia neste domingo, 8, na tela da Globo, com exibição em três partes. Primeiro episódio vai ao ar após a Temperatura Máxima.

Cena de 'Pluft, O Fantasminha', com Nicolas Cruz e Lolla Belli (

O filme conta a história de um fantasminha, o Pluft (Nicolas Cruz), que mora com usa mãe (Fabíula Nascimento) e tem muito medo de humanos. Certo dia, no entanto, ele conhece uma menina, a Maribel (Lolla Belli), e daí surge uma inesperada amizade, apesar do susto dos dois ao se encontrarem pela primeira vez. Desse momento em diante, os dois pequenos vão estreitar os laços de amizade e viver muitas aventuras.

No decorrer da trama, Maribel é sequestrada pelo perigoso pirata Perna-de-Pau (Juliano Cazarré), que está em busca de um precioso tesouro deixado por seu avô. Para se livrar da ameaça, a garota espera a ajuda dos atrapalhados marinheiros Sebastião (Arthur Aguiar), João (Lucas Salles) e Juliano (Hugo Germano).

"O filme fala sobre o medo de quem é diferente e como o afeto nos ajuda a vencer esse medo. É um filme sobre amizade, coragem e também sobre crescer. Meu coração fica quentinho sabendo que a televisão vai poder levar essa história brasileira, de fantasia e amor, criada pela Maria Clara Machado em 1955, para tantas crianças. E de todas as idades!", declara a diretora Rosane Svartman, no material de divulgação da emissora.