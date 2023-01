Ary Fontoura faz 90 anos: 'Eu não queria parar nessa idade, não'

Um dos nomes mais queridos da TV, o ator Ary Fontoura comemora 90 anos de idade nesta sexta-feira, 27. Para dividir a alegria com seu grande público, o ator participou do Encontro com Patrícia Poeta, que prestou homenagem a esse artista que faz parte da vida dos brasileiros com seus personagens marcantes. Em sua longa trajetória, ele soma quase 75 anos de carreira e a marca de 50 produções na emissora. Ary foi reconhecido ao ganhar diversos prêmios, entre eles o APCA e Troféu Imprensa.

Ary Fontoura faz 90 anos / Foto: Captura de tela

No Encontro, Ary se surpreendeu quando a plateia o reverenciou usando cada um uma foto sua no rosto, achou muito criativo. Depois, também comentou sobre o BBB23 e, ao ser perguntando por Patrícia como ele se mostraria se participasse do reality, disse com seu bom-humor característico: "Depende da necessidade, acho que eu seria mais cauteloso, estudando os concorrentes um a um".

Quanto à sua trajetória, foi categórico: "Sempre entrego minha carreira ao público, um ator sem público não adiante nada. Você abre a cortina e não tem ninguém na plateia, para te aplaudir ou vaiar". Disse ainda que ao iniciar um trabalhar mesmo, "é minha vida inteira dedicada àquilo". E enfatizou: "Eu me dedico muito, gosto demais da minha profissão e respeito demais o público, eu trabalho para ele. Ele quer o melhor de mim e eu tenho de dar o melhor de mim".

Influenciador digital

Um sucesso em suas postagens na página do Instagram, Ary Fontoura revela que tamanho sucesso nem tinha essa pretensão. "Só abri a página porque eu queria me comunicar com as pessoas", disse o ator, que tinha a vontade mesmo de saber o que as pessoas estavam vivendo nesse momento de pandemia, como ele, trancado em casa. E comemorou no programa o fato de sua página ter atingido a marca de 4 milhões e 500 mil de seguidores. "Dá muito trabalho e muita briga" (risos).

Ary Fontoura foi homenageado no Encontro com Patícia Poeta / Foto: Captura de tela

A vida

"Eu sempre fui assim. Faço aquilo que eu gosto. Isso é muito importante, passar pela vida fazendo aquilo que gosta. Não sou todos que conseguem, mas eu consegui. E sempre bem-humorado, pois acho que brinco muito com a vida, eu acho que ela não deve ser levada tão a sério não", afirmou Ary sobre sua trajetória.

Segundo o relato do ator, "seria o rosário de lágrimas e de risos se fizesse uma retrospectiva de tudo que eu passei, mas valeu a pena, vale pena e valerá a pena, porque eu sou muito otimista. Eu não queria parar nessa idade, não", declarou Ary.

Ao ser perguntado o que o Ary de hoje teria a dizer ao menino que foi, não pensou duas vezes: "Eu diria, 'viu como você tinha razão?', porque sempre, desde criança eu gostaria ser o que sou", finalizou.

