'As Five': Daphne Bozaski está de volta como a Benê na nova temporada da série

Com estreia marcada para 8 de fevereiro, no Globoplay, a segunda temporada da série juvenil As Five traz de volta o quinteto de amigas. Nas primeiras imagens divulgadas, Daphne Bozaski aparece pronta para viver novamente a personagem Benê no seriado.

Daphne Bozaski vive a personagem Benê na série 'As Five' /

Nos novos episódios, com informações oficiais da plataforma, Benê (Daphne) vive uma situação delicada: o relacionamento com Nem (Thalles Cabral), que ganha estabilidade, começa a fragilizar quando ele se muda para a casa de Lica e passa a morar com as meninas. A convivência com manias do namorado a incomoda, e novos obstáculos tornam a relação cada vez mais inviável. Diante desse desafio, e da dificuldade de enxergar uma nova vida frente a tantas mudanças, ela vai, aos poucos, se abrindo, se conhecendo e se permitindo.

A série As Five é uma criação de Cao Hamburger e tem texto asssinado por por Luna Grimberg, Maiara de Paula e Maíra Motta, com Vitor Brandt, Íris Junges, Thays Berbe e Thais Fujinaga. Produção original Globoplay tem direção artística de Fabrício Mamberti e direção geral de Dainara Toffoli.