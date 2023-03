'Candice Renoir': o difícil momento de se despedir da série que te conquistou

Não se trata de uma série complexa, nem mesmo aquela que todos estejam enlouquecidos por ela. Não importa, o que interessa é que a produção francesa Candice Renoir, que é protagonizada por Cécile Bois, inicia sua décima e última temporada, a partir desta quarta, 22, no AXN.

Era um dia certeiro, chegar em casa, preparar algo para comer, beber, e esperar o momento em que começaria o episódio da semana. Toda quarta, 21h, estava lá essa policial com características que se aproximava de uma mulher como tantas outras. Trabalho, casa, filhos, ex-marido, namorados, tudo dentro do possível para a personagem cativante.

Série Candice Renoir é protagonizada por Cécile Bois/ Foto: AXN

Desde o primeiro episódio, Candice mostrava a que veio. Enquanto seus subordinados na delegacia da cidade litorânea de Sète, na França, se mostravam concentrados, sérios, rabugentos, até, a comandante Renoir entrou na equipe com sorriso largo, bolsa rosa enorme, bem maquiada, e impondo seu método de trabalho. Foi um começo conturbado, por trás seus companheiros a chamavam de 'barbi' e mal acreditavam que aquela mulher teria condições de resolver algum caso.

Tolinhos. Ela é Candice Renoir. Ficou anos afastada do trabalho e retomou o trabalho usando um método nada formal para elucidar os casos mais complicados. Conquistou a todos, de todas as formas. Foram inúmeros momentos divertidos, que permaneceram até o final.

Já estou com saudade da comandante Renoir, uma mulher poderosa, dona de si, com problemas pessoais como os quatro filhos que exigem dela a presença, mas que nem sempre é possível que seja dessa forma. Ama os homens que passaram por sua vida, nutre um amor confuso, mas muitas vezes correspondido do colega de trabalho.

Há outras séries policiais que também são levinhas e divertidas, mas como me despedir de Candice Renoir após tanto tempo? Não é fácil, ela entrou em casa e faz parte da família. Mas é isso, uma hora a série acaba, e agora é hora de encontrar uma outra para chamar de minha.

A série Candice Renoir vai ao ar às 21h, no AXN.