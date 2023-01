Candice Renoir terá momentos desafiadores na nova temporada da série

Série francesa, Candice Renoir estreia sua nona temporada nesta quarta-feira, 11, às 21h, no canal AXN. E a trama dará continuidade aos acontecimentos que fecharam a etapa anterior, quando a comandante Renoir (Cécile Bois) assumiu ter encoberto seu superior, Antoine Dumas (Raphaël Lenglet), o que terá consequências que afetarão sua relação com sua equipe.

Cécile Bois é a protagonista da série Candice Renoir (

No final da oitava temporada, a auditoria pressiona Candice e ela assume que realmente sabia da situação de Dumas, que escondeu de todos, ou quase todos, que teve problemas de memória após complicada cirurgia. Por esse motivo, agora ela terá de encarar as consequências. Continuará como comandante da Brigada Criminal de Sète, no sul da França, mas distante de sua equipe.

Nesta nona temporada, Candice ficará atrás de uma mesa enquanto seu grupo terá uma nova pessoa no comando das investigações. E tem ainda a questão amorosa, precisando rever sua relação com Antoine. A princípio ela quer dar mais valor à amizade, mas o sentimento entre eles está mais forte do que parece.