Chef Carole Crema estreia no comando do reality Quanto Vale Este Doce?, no GNT

A chef Carole Crema, referência em confeitaria, estará à frente do novo reality do GNT Quanto Vale Este Doce?, que estreia na quinta, 13, às 21h30. Derivada de outro programa do gênero, o Que Seja Doce, a atração contará com Lucas Corazza, Roberto Strongoli e Michele Crispim como jurados.

No novo programa de culinária, Quanto Vale Este Doce?, estarão em cena competidores que serão desafiados a superar a concorrência, mas dessa vez não será apenas na questão do sabor, mas terão de enfrentar o desafio completo até o momento da venda do produto.

Quanto Vale Este Doce?: Carole Crema com os jurados Lucas Corazza, Roberto Strongoli e Michele Crispim Foto: Alberto Pygmeu

No final, quem vai ganhar a competição será aquele participante que conseguir o maior valor em caixa. A tarefa não será fácil, pois eles precisão estar bem atentos à precificação, faturamento e, principalmente, ao gosto da clientela, sem deixar cair a qualidade de seus produtos. E todo o processo será feito sob o olhar rígido dos jurados.

"Estou muito feliz de participar desse processo porque errei muito até acertar. Acho que vai ser um divisor para as pessoas que estão começando, pois, apesar de ser entretenimento, muitas coisas que falamos foi no intuito de ajudar. Eu acho isso muito rico! É maravilhoso para quem está começando agora. Gostaria de ter tido essa oportunidade, de ter alguém que me desse uma luz, essa mentoria em todos os sentidos", comenta Carole, no material de divulgação do programa.

"O desafio é entender que quando você está ali empreendendo, vendendo, disputando, você tem que ir do começo ao fim. Então tem que ser bom na conta, na compra, na produção. Precisa ser ágil e saber vender no final. É tudo uma engrenagem, todas as pecinhas têm que estar muito azeitadas."