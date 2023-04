'Chicago P.D.': episódio 200 da série é pura tensão com tiroteio brutal no metrô

Produção criada por Dick Wolf vai ao ar nesta segunda, no Universal TV

A série Chicago P.D. chega ao seu episódio de número 200, que estreia nesta segunda, 10, às 23h10, no Universal TV. Com o título Trapped, episódio faz parte da 10ª temporada.

Na história desta noite, Burgess (Marina Squerciati) e Ruzek (Patrick Flueger) vão passar momentos tensos. Os dois estarão presos em um trem do metrô após um tiroteio brutal.

Cena da série Chicago P.D./ Foto: NBC

Em meio a esse momento tenso, eles serão enredados em um drama familiar sombrio. Para Burgess, tudo será ainda mais traumático, fazendo com que ela lembre de situação que viveu tempos atrás.

No ar desde 2014, Chicago P.D. foi criada por Dick Wolf.

Série tem episódios inéditos às segundas-feiras, às 23h10, com reprise às sextas, às 21h30. E, após a transmissão no canal, os capítulos também ficam disponíveis no Universal+ e no Globoplay.