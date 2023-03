Diretor Ricardo Waddington deixa a Globo após 40 anos na emissora

Nome de referência dentro das produções da Globo, o diretor Ricardo Waddington deixa a emissora apões 40 anos na emissora. Para seu lugar está confirmado o nome de Amauri Soares, que, além de diretor da TV Globo, passará a ser também diretor dos Estúdios Globo, conforme anúncio feito pelo diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho.

Segundo comunicado enviado à imprensa, Waddington já planejava encerrar o ciclo dentro da Globo. "No momento em que o Ricardo Waddington me procurou para falar dos seus planos de encerrar seu bonito ciclo na Globo quando completasse 40 anos de empresa, o que acontece este ano, não tive dúvidas de que encontraria, neste grupo, o seu sucessor", disse Marinho no material de divulgação.

Ricardo Waddington deixa a Globo após 40 anos/ Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo

"À frente dos Estúdios está um profissional com o currículo de sucessos de Ricardo Waddington e, no comando da TV Globo, outro com a vasta experiência de Amauri Soares, dois grandes executivos da televisão brasileira. Um privilégio para qualquer empresa de comunicação. Assim, foi natural escolher Amauri para se unir à competente equipe montada por Ricardo e avançar em nosso permanente projeto de modernizar e reforçar os Estúdios Globo como o maior centro de criação e produção audiovisual do Brasil - e um dos maiores do mundo. Um grande cliente e parceiro dos Estúdios Globo, Amauri Soares terá muito a contribuir na valorização da nossa produção de entretenimento para todas as plataformas da Globo", segue Marinho no informe sobre a mudança.

Até junho, Waddington e Soares vão trabalho juntos até junho.

Continua após a publicidade

Fim de uma era

Ricardo Waddington iniciou sua jornada na Globo ainda jovem, aos 22 anos. Nesse períodos, que chega à marca de 40 anos, muitos sucessos tiveram sua assinatura, entre novelas, séries e programas de variedades. Marinho destacou alguns: Quatro por Quatro, História de Amor, Por Amor, Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Cabocla, A Favorita, Cordel Encantado e Avenida Brasil, novelas que dirigiu. "Além de séries e minisséries como Presença de Anita, Mad Maria, A Cura e Por Toda a Minha Vida, obra com várias indicações ao Emmy, Ricardo também se dedicou a outros gêneros", assinalou o diretor-presidente do grupo, destacando ainda alguns programas de Variedades em que esteve à frente, como Amor e Sexo, Domingão do Faustão e Altas Horas.

Amauri Soares assume lugar de Ricardo Waddington/ Foto: Fábio Rocha/ Globo

Novo ciclo

Amauri Soares entrou no Jornalismo da Globo em 1987, quando estava no ar a novela O Outro, dirigida por Ricardo Waddington. Por 15 anos, ele foi chefe de redação do Fantástico, editor-executivo do Jornal da Globo, editor-chefe do Jornal Nacional, diretor de Jornalismo em São Paulo e diretor executivo da Central Globo de Jornalismo. Depois, durante seis anos, foi diretor executivo da Globo Internacional em Nova York. "De volta ao Brasil, criou e liderou a diretoria de Eventos da Globo e, na sequência, foi diretor de Programação por sete anos. Com a integração das empresas, assumiu a direção do Canal TV Globo, comandando também a rede formada por nossas regionais e afiliadas em todo o país. Irá agora acumular essa missão com a de líder dos Estúdios Globo, colocando seu profundo conhecimento do público brasileiro e vasta experiência no audiovisual a serviço de todas as plataformas e canais da Globo", afirmou Marinho na nota oficial.