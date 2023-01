Fábio Porchat e Emicida se despedem do programa 'Papo de Segunda'

Na noite de segunda-feira, 19, durante o Papo de Segunda, do GNT, Fábio Porchat e Emicida anunciaram que estão encerrando a participação no programa. João Vicente de Castro e Francisco Bosco continuam na atração, que terá novos integrantes, ainda não confirmados. Os dois ainda vão aparecer no próximo episódio, que foi gravado e que será a despedida do quadro com essa formação.

Porchat emocionou a todos durante a troca de presentes entre eles, e afirmou que vai em busca de novos projetos e desafios, pois acredita que não tem muito mais a acrescentar ao programa. "Continuo aprendendo muito com vocês, e é disso que eu vou sentir mais falta", disse o humorista. E completou: "Eu preciso ir para algum outro lugar".

Papo de Segunda com seu time até 2022: Emicida, João Vicente de Castro, Fábio Porchat, Francisco Bosco (Foto Juliana Coutinho)

E Emicida, por sua vez, contou suas razões para deixar o grupo. "Tenho evoluído bastante nesses estudos e, pelas minhas ambições, eu preciso dedicar um tempo pra música, que eu não tenho conseguido. Então tive e fazer algumas escolhas. E essa foi uma escolha dolorida para caramba." E justificou a expressão por amar muito estar ali no estúdios com eles.

O rapper acrescentou que aprendeu muito no período em que esteve ali trocando ideias com seus parceiros. E destacou ainda que "a coisa mais louca" que aprendeu foi escutar. "Eu sou um cara que escuta, mas aqui aprendi a escutar de um outro jeito", disse.

Há nove temporadas no Papo, João Vicente de Castro se mostrou triste pelo fim desse ciclo. "A gente teve uma sorte muito grande, nós quatro. A gente se encontrou e pareciam as pessoas certas, no momento certo", avaliou o ator. Disse ainda que um homem que se apega, e é "feliz em estar aqui".