'Grey's Anatomy': saiba quando episódio de despedida da dra. Meredith Grey será exibido

Chegou a hora de dizer adeus à médica Meredith Grey, que se despede de sua equipe no episódio que irá ao ar na terça-feira, 11, às 21h, no Sony Channel. O nome do capítulo é I'll Follow the Sun.

A cirurgiã interpretada por Ellen Pompeo deixa o Grey Sloan Memorial Hospital nesta 19ª temporada da série criada por Shonda Rhimes. Atriz viveu a personagem ao longo de 17 anos.

Nessas dezenove temporadas, muitas histórias foram vividas pela cirurgiã, entre dramas e momentos mais divertidos, mas o momento de se despedir do público chegou. Certamente a dr. Meredith deixa um legado para novatos e para amigos que fez e cultivou.

Grey's Anatomy: Ellen Pompeo no episódio de despedida da dra. Meredith Grey/ Foto Sony Channel/ABC

Muitos momentos de Grey serão lembrados e suas frases ainda ecorão pelos corredores do Memorial, como "a cada nascer do sol vem uma nova possibilidade".

Na sinopse oficial, Meredith se despede de Seattle para abraçar uma oportunidade em Boston, enquanto o Grey Sloan Memorial continua agitado com os novos internos, que se encontram na mesma situação da cirurgiã na primeira temporada: cheios de esperança, enfrentando desafios no trabalho e em suas vidas pessoais.

Mas Ellen Pompeo ainda terá uma ligação estreita com Grey's Anatomy, da qual mantém o cargo de produtora executiva.

Ao longo do tempo, Grey's Anatomy se transformou em sucesso de público e crítica, contando com diversas participações especiais. Venceu o Globo de Ouro de Melhor Série de Drama e chegou a ser indicada a mais de 200 premiações.