Homenagem a Cássia Eller no Altas Horas tem participação de seu filho, Chico Chico, e amigos

A série de homenagens do Altas Horas tem agradado o público, o que festejou a arte e a música de Milton Nascimento foi emocionante. Agora, neste sábado, 21, o programa destaca a cantora Cássia Eller, que será lembrada com base no projeto Cassia Reggae, lançado em 2022 para celebrar os 60 anos da compositora.

Chico Chico, filho de Cássia Eller, canta no Altas Horas ( Foto: Bob Paulino/ Globo)

Um dos convidados da atração, que não poderia ficar de fora, é claro, será seu filho, Chico Chico, que guarda no rosto a semelhança impressionante com a mãe, e não só isso, a voz e forma de se apresentar também lembram muito Cassia. Certamente a apresentação de Chico Chico será um dos momentos de maior emoção e conexão com os fãs da cantora e compositora, que morreu aos 39 anos, em dezembro de 2001

Entre os outros presente na festa para Cássia Eller, Carlinhos Brown lembra da amiga: "A primeira vez que vi Cássia foi no caminho para gravar um programa da MTV, e ela me disse que estava grávida de Chico Chico. Aquilo foi lindo porque ela não falava muito, mas conversava com muita consistência. Foi aí que a convidei pra gravar um Som Brasil, em 1994, e foi incrível. Depois ela foi à Bahia, conversamos muito e ficamos muito amigos, e ela me convidou para a canção Mapa do Meu Nada", diz o baiano.

Carlinhos Brown com Otto no palco do Altas Horas em homenagem a Cássia Eller ( Foto: Bob Paulino/ Globo)

Outro momento que cativará o público será quando Ana Carolina mostra interpreta, entre outras cações, Segundo Sol, de Nando Reis, que fica emocionado: "Essa música representa muito do período que eu e Cássia convivemos. Foi a partir dessa música que ela roubou de mim, porque eu tinha composta e ia gravar no meu disco. Foi aí que começou uma relação mais profunda de trabalho com ela, isso foi em 1998", diz. Nando terá a companhia dos filhos Theo e Sebastião Reis em sua apresentação.

O Altas Horas tem apresentação de Serginho Groisman e vai ao ar aos sábados após o BBB23.

Confira vídeo de Cássia Eller interpretando O Segundo Sol: