Milton Nascimento é homenageado no primeiro Altas Horas do ano, que vai ao ar neste sábado

O primeiro programa Altas Horas do ano recebe Milton Nascimento, que será homenageado em seus 80 anos de vida e 60 de carreira, e que se despediu dos palcos em 2022 com a turnê A Última Sessão de Música. Duda Beat, Liniker, Maria Gadú, Pitty, Samuel Rosa, Sandy e Zé Ibarra são nomes que estarão presentes para celebrar umas das maiores vozes brasileiras, que tanto emoção já proporcionou ao Brasil.

Durante o ano passado, Milton percorreu diversas cidades brasileiras para dar a seu público a oportunidade de apreciar um último show seu ao vivo. Foram momentos de comunhão com os fãs, finalizando o trajeto em Minas Gerais, em uma apresentação deslumbrante, que foi transmitida pelo Globoplay, e que está disponível até início de fevereiro, para assinantes.

Para Serginho Groisman, apresentador do Altas Horas, "Milton Nascimento é um elemento tão importante da nossa música, que o que tentamos fazer foi uma homenagem à altura do que ele representa", afirmou em material de divulgação da emissora. Milton tem ligação antiga com o programa, com diversas participações, o que fez com um dos palcos fosse batizado com seu nome.

Além de interpretar algumas das canções que marcaram sua trajetória, sua vida e certamente a de muitas pessoas, como Coração de Estudante, Nos Bailes da Vida, Calix Bento e Ponta de Areia, Milton fará mais que cantar, brindando o público presente e o de casa com passagens de sua vida pessoal e profissional. Entre tantos momentos, lembra a conexão com a cantora Elis Regina, que foi fundamental em sua carreira.

As histórias não ficam somente para o homenageado. No palco, os convidados também revelam como conheceram Milton Nascimento, e qual a importância dele em suas vidas e carreiras. E aí terá apresentações do cantor com os artistas que declaram ligação com sua história. Liniker canta Encontros e Despedidas, Maria Gadú, Canção da América, Samuel Rosa interpreta Trem Azul e Zé Ibarra, backing vocal de Milton, apresenta Volver a Los 17.

Na plateia, alguns rostos conhecidos, como Janja Silva, primeira-dama do Brasil, Reinaldo Gianecchini, Allanis Guilen, Mário Sergio Cortella, Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Amaro Freitas, Sandra Annenberg, Valmir Salaro, Cao Hamburguer, Fernando Meirelles, Bob Wolfenson, Isay Weinfeld.

O programa Altas Horas vai ao ar neste sábado, 7, após a novela Travessia.