'Monk', série estrelada por Tony Shalhoub, vai virar filme após 14 anos do final

A notícia chegou para animar os fãs de uma antiga série, no caso, Monk: Um Detetive Diferente. A informação veio da plataforma americana Peacock, que revelou ter encomendado um filme de reunião do elenco e a equipe criativa do seriado. Claro que só teria graça se Tony Shalhoub voltasse a viver o detetive cheio de manias, pois sim, o ator retorna no papel com o qual foi premiado pelo Emmy.

Monk: Um Detetive Diferente

Andy Breckman é o criado da série e será ele mesmo à frente do longa, pois será o roteirista e também produtor. Mr. Monk's Last Case (O Último Caso do Sr. Monk) será o título do filme, que contará com direção de Randy Zisk, também nome por trás de vários episódios de Monk. Devem integrar o elenco, nos papéis que interpretaram no seriado, Ted Levine, Traylor Howard, Jason Gray-Stanford e Melora Hardin. Héctor Elizondo também deve aparecer no longa.

MONK, A SÉRIE

A série Monk, originalmente exibida de 2002 até 2009, pode ser vista por completo no Amazon Prime Vídeo. Seriado mostra um investigador muito inteligente e perspicaz, que consegue elucidar casos complicados. Mas, para isso, tem de superar algumas de suas complicadas manias, como medo de germes, não conseguindo ter contato direto com as pessoas, limpando tudo constantemente ou mesmo estocando água em casa.