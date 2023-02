Nelson Freitas interpreta poemas e poesias na nova temporada de 'Devaneios'

Sozinho em cena, sentado em uma poltrona no centro do palco do Teatro Itália Bandeirantes, em São Paulo, o ator Nelson Freitas interpreta as mais variadas obras poéticas, de Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Lygia Fagundes Telles, Fernando Pessoa, entre outros. Freitas assume a nova temporada de Devaneios, que estreia nesta segunda-feira, 27, no Arte1 e BandNews TV.

Nelson Freitas estreia nova temporada de Devaneios, no Arte1/ Foto de Renato Pizzutto/Band

Nesta nova fase de Devaneios, composta de 48 episódios de 1 a 3 minutos de duração, Nelson Freitas assume um posto que já foi ocupado por colegas de profissão. "É uma honra ocupar um lugar que já foi de Paulo Autran e Juca de Oliveira. Nesses meus 36 anos de carreira, passei muito tempo no humor, fazendo com que minha imagem fosse muito atrelada à comicidade. Mas, após a pandemia, comecei a declamar poesias e trazer textos positivos para levantar o astral das pessoas no meu canal no YouTube e acredito que isso tenha chamado a atenção", declara o ator no comunicado oficial da emissora.

O programa quer levar ao público obras de grandes nomes da literatura. "Estamos nos distanciando cada vez mais dos clássicos, enquanto nos perdemos em assuntos vazios nas redes sociais. À medida que o quadro vai ganhando musculatura, cria-se aquela sensação de 'quero mais'", afirma Freitas no material de divulgação.

Os esquetes que compões Devaneios começa a ser exibidos nesta segunda, 27, nas programações da BandNews TV e do Arte1. Os vídeos também serão compartilhados nos sites e redes sociais oficiais.