Novas temporadas de LawOrder, FBI, Blue Bloods e franquia Chicago chegam ao Universal TV

Séries que já se tornaram clássicas com suas histórias que misturam investigações policiais, o cotidiano médico e da corporação de combate a incêndios, Law & Order, FBI, Blue Bloods e franquia Chicago iniciam novas temporadas a partir desta segunda-feira, 9, no Universal TV. Veja a seguir como será a ordem das exibições no decorrer da semana. Sempre começando às 21h30.

Segunda, 9, a partir das 21h30

Chicago Med

8.ª Temporada: Chicago Med conta, de forma emocionante, os desafios do dia a dia de um atendimento de emergência na cidade de Chicago, mostrando a vida dos corajosos profissionais de saúde, que mantêm tudo funcionando.

Chicago Fire

11.ª Temporada: Esta série é um olhar sobre a vida profissional e pessoal dos bombeiros e paramédicos do Batalhão 51, que arriscam suas vidas todos os dias para salvar e proteger os cidadãos de Chicago.

Chicago P.D.

10.ª Temporada: Drama policial fascinante sobre o trabalho dos policiais da Unidade de Inteligência do Departamento de Polícia de Chicago, combatendo os crimes mais hediondos da cidade.

Terça, 10, a partir das 21h30

Law & Order

22.ª Temporada: Law & Order é a segunda série dramática mais longa da história da televisão. Situada em Nova York, os episódios se dividem entre a investigação policial e a acusação dos réus pela Procuradoria do Distrito de Manhattan.

Law & Order: SVU

24.ª Temporada: Law & Order: SVU é a série de live-action mais longeva de todos os tempos, superando a original da franquia. Narra a vida da Unidade de Vítimas Especiais do Departamento de Polícia de Nova York, uma equipe de elite de detetives que investigam crimes sexuais e de ódio.

Quinta, 12, a partir das 21h30

FBI

5.ª Temporada: Agentes policiais especializados usam toda sua experiência para investigar casos de grande complexidade, incluindo terrorismo, crime organizado e contrainteligência, para manter Nova York - e os EUA - em segurança.

FBI: International

FBI: International

2.ª Temporada: Nesta série, acompanhamos o trabalho dos agentes da equipe internacional do FBI. Com sede em Budapeste, na Hungria, eles viajam pela Europa com a missão de rastrear e neutralizar ameaças contra cidadãos americanos onde quer que estejam, colocando suas vidas em risco para proteger as pessoas.

FBI: Most Wanted

4.ª Temporada: A série se concentra em uma equipe de elite do FBI, que, incessantemente, persegue e captura os criminosos da lista dos mais procurados.

Sexta, 13, a partir das 21h30

Blue Bloods

10.ª Temporada: Episódios duplos e inéditos: série policial que conta a história de uma família que, há várias gerações, trabalha a favor da lei, seja na carreira policial ou nos tribunais. Nada os detém na hora de fazer justiça.