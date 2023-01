O que eu vi no streaming no fim de semana: 'A Mulher dos Mortos', um tenso quebra-cabeça

Entre opções mil, escolhi uma que em pesquisas na internet mostrava ter sido bem acolhida pelo público. A Mulher dos Mortos, então, foi a opção do fim de semana, uma delas, mas vamos a essa. Série austríaca-alemã é baseada em livro homônimo de Bernhard Aichner e uma segunda temporada está nos planos da produção.

Pode ter clichê, mas não ligo, o que chama mesmo a atenção para A Mulher dos Mortos é que a série já começa com momentos para impactar, o que faz com que a gente seja capturado pela história. Em apenas seis episódios, é feita para maratonar, dá para ver rapidinho.

Anna Maria Mühe em cena da série A Mulher dos Mortos (

Anna Maria Mühe é Blum, dona de uma funerária, que prepara os corpos para os funerais, da forma que for pedido pela família. Seus dias são rotineiros, café da manhã com a família, filhos indo para a escola, marido a caminho do trabalho e o sogro ali para dar apoio. Claro que essa vida vai mudar, vai mesmo. Essa mudança acontece com a morte traumática de seu marido. Terá agora de passar pelas dores do luto, era uma relação de amor e companheirismo.

No entanto, o sofrimento pela perda do amado será transformado em determinação para saber o motivo da morte violenta. Ela não se conforma, acredita que foi intencional. A partir daí, serão reveladas histórias escondidas, segredos acobertados por engrenagens de poder. No decorrer da trama, as certezas e descobertas só fazem com que Blum se torne determinada por justiça, e não só, ela quer vingança.

Para amarrar, ou confundir um pouco, o passado de Blum é visto por meio de suas memórias, quando lembra a relação conflituosa com os pais, a morte deles e como conheceu seu marido.

É só uma dica para quem curte suspense, vale conferir.