Os Goonies vão fazer seu sábado em casa valer pena; veja curiosidades do filme

Um mapa de tesouro, a história de um misterioso pirata, uma malvada família e o grupo de amigos que busca resolver problemas e encontra uma incrível aventura. E por aí vai o enredo do clássico filme infantojuvenil Os Goonies, que será a atração deste sábado à tarde, na tela da Globo.

Cena do filme 'Os Goonies'/ Foto: Warner Bros.

A direção é assinada por Richard Donner, a produção conta com ninguém menos que Steven Spielberg, que dividiu com Chris Columbus o roteiro do longa-metragem, de 1985. No elenco, ainda muito jovens, Sean Astin, Ke Huy Quan (que está na disputa por um Oscar este ano), Jeff Cohen, Corey Feldman, Kerri Green e Josh Brolin, entre outros.

Os Goonies na verdade é nome do grupo de garotos formado pelos amigos Mikey Walsh, seu irmão mais velho Brandon, o inventivo Data, o falador Mouth e o desastrado Chunk. Os garotos moram em um bairro que terá as casas demolidas o que significa ter de mudar para algum outro local.

Mas a sorte pode ajudar os aventureiros. Certo momento, eles encontram um mapa no sótão da casa de Mikey. E é aí que tem início uma jornada emocionante e divertida. Unidos, os amigos partem em busca desse tesouro que pode salvar o elo entre eles.

Mas não será assim tão simples atingir o objetivo. A turminha precisará enfrentar uma malvada família e desbravar lugares assustadores. Entre uma fuga e outra, a amizade será testada e reforçada, além de surgir um novo amigo.

5 curiosidades sobre Os Goonies:

O ator Sean Astin revelou que teve permissão para levar o mapa do tesouro para casa, após as gravações do filme. Anos mais tarde, sua mãe viu aquele pedaço de papel velho, pensou ser inútil e jogou no lixo.

Os assustadores morcegos foram feitos de pedaços de papel crepom preto amassados, que foram disparados de um canhão de ar.

O crânio de Willy Caolho foi produzido com osso real.

O filme em preto e branco que Mouth assiste no início da história é a cena de perseguição de carros de Quanto Mais Quente Melhor (1959), de Billy Wilder.

O navio de One Eyed Willie era real, tinha mais de 30 m de comprimento e levou 2 meses e meio para ser construído, inspirado no que foi usado por Errol Flynn em O Gavião do Mar (1940). Depois do lançamento do filme, a embarcação foi oferecida a quem quisesse levar. Ninguém aceitou e ele foi desmontado.

Atualmente o filme Os Goonies está disponível na HBO Max.