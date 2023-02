Programa Roda Viva com Glória Maria será reapresentado em homenagem à jornalista

Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira, 2, aos 73 anos, será homenageada pela TV Cultura com a exibição do programa Roda Viva, que teve a jornalista como convidada. Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, a também apresentadora estava internada no Rio em tratamento de câncer.

Nascida em Vila Isabel, zona Norte do Rio, Glória Maria se formou em jornalismo na Pontifícia Universidade Católica (PUC), no Rio. Seu primeiro estágio foi no programa do Chacrinha, na TV Globo, ainda nos anos 1960.

Glória Maria no centro do Roda Viva / Foto: Gregory Grigoragi

Em sua longa trajetória, Glória participou de inúmeros momentos marcantes da TV brasileira, especialmente na Globo. Ela foi a primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional na transmissão da primeira matéria em cores do noticiário, em 1977, mostrando o movimento de saída de carros do Rio de Janeiro, em um fim de semana.

Jornalista se fez conhecida também pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos, especialmente a partir de 1986, quando passou a integrar a equipe do Fantástico, programa do qual foi apresentadora entre 1998 e 2007. Glória entrevistou celebridades como Michael Jackson, Harrison Ford, Fred Mercury, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio e Madonna.

Glória Maria deixa as duas filhas Maria e Laura.

O Roda Viva é comandado por Vera Magalhães e vai ao ar nesta quinta, 2, às 23h, na TV Cultura.