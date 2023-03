Reprise de 'Senhora do Destino' no Viva ganha data de estreia; lembre história e personagens

Um dos grandes sucessos da teledramaturgia, Senhora do Destino, novela de Aguinaldo Silva, começa a ser reprisada no canal Viva a partir de segunda-feira, 13 de março, às 23h, com maratona aos domingos. Exibido originalmente em 2004 na Globo, folhetim contou com direção de Luciano Sabino, Marco Rodrigo e Cláudio Boeckel.

A trama de Senhora do Destino é dividida em duas partes. A primeira se passa em 1968 e conta a história de Maria do Carmo Ferreira da Silva, vivida na fase jovem por Carolina Dieckmann, que é abandonada pelo marido e sai do interior de Pernambuco para o Rio de Janeiro, trazendo consigo os cinco filhos.

Renata Sorrah em cena clássica de Senhora do Destino/ Foto: Zé Paulo Cardeal/ Globo

Ela chega ao Rio em meio ao tumulto após a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) e um de seus filhos é ferido. Refugiada em uma casa abandonada, Maria do Carmo conhece Nazaré (Adriana Esteves). Vestida como enfermeira e com falsa barriga de grávida, Nazaré promete cuidar das crianças em sua ausência, mas seu plano é outro. Ela acaba sequestrando a recém-nascida Lindalva.

A segunda fase da novela se passa anos depois da tragédia da perda da filha. Maria do Carmo Ferreira (Susana Vieira) se transformou em uma mulher muito forte e bem-sucedida. A filha sequestrada, Lindalva (Carol Dieckmann), tem uma relação de cumplicidade com a sua - até então - mãe, Nazaré (Renata Sorrah). Mas a mentira da vilã começa a vir à tona após Dirceu (José Mayer), amigo e parceiro de Maria do Carmo, receber a foto de uma enfermeira grávida, com um bebê no colo, tirada durante o tumulto no centro do Rio, em dezembro de 1968.

Continua após a publicidade

Não apenas a trama criada por Aguinaldo Silva marcou a teledramaturgia, mas seus personagens até hoje são lembrados. Nazaré está sempre servindo de meme nas redes sociais, mas tem também bordões imortais, como o "felomenal" ou "O tempo ruge e a Sapucaí é grande", do personagem Giovanni Improtta (José Wilker).

Senhora do Destino começa a ser reprisada na Viva na segunda-feira, 13, às 23h. A exibição será de segunda a sábado, a partir das 23h, com maratona aos domingos, a partir das 19h.