'Saia Justa' 2023: Bela Gil e Gabriela Prioli assumem posto de Sabrina Sato e Luana Xavier na atração

A estreia da nova temporada do programa Saia Justa está marcada para o dia 8 de março, no GNT. Atração retorna com mudanças em sua formação. As apresentadoras Luana Xavier e Sabrina Sato deixam o programa para se dedicarem a outros projetos, após a temporada de verão.

Bela Gil e Gabriela Prioli chegam ao Saia Justa / Fotos: Felipe Rau-Estadão / Iude Richele

Para o lugar foram escaladas Gabriela Prioli e Bela Gil, que se juntam a Astrid Fontenelle e Larissa Luz. Gabriela é apresentadora, advogada e escritora, Bela é chef, ativista e também escritora e apresentadora.

Em 2023, Luana estrelará duas séries no primeiro semestre e se dedicará a novos trabalhos no streaming, cinema e teatro. Sabrina está no ar em The Masked Singer Brasil, na Globo, e no carnaval da Sabrina, no GNT, trabalha em novos projetos na Globo, que estreiam também este ano.