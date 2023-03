Série 'Blue Bloods' estreia sua 11ª temporada com participação de Whoopi Goldberg

Começa a ser exibida nesta sexta, 2, no Universal TV, a 11ª temporada de Blue Bloods. Série policial protagonizada por Tom Selleck contará novamente com a participação da atriz Whoopi Goldberg. Antes do episódio inédito haverá a exibição de outro da fase anterior, a partir de 21h30. Ao todo, a produção conta com 16 episódios, que estreiam às sextas-feiras.

Whoopi Goldberg como Regina Thomas, na série Blue Bloods/ Foto: CBS

Blue Bloods é uma série policial, que traz Tom Selleck como Frank Reagan, o rigoroso chefe do departamento de polícia de Nova York. Além de ser um profissional rigoroso em seu trabalho e com seus subordinados, ele é um pai de família que preza pela união, mantendo a tradição de jantares com todos à mesa.

Na família Reagan, entrar para o time da polícia é uma tradição. Danny (Donnie Wahlberg) é o filho mais velho de Frank e um detetive capaz de elucidar casos complicados, mesmo que a solução seja através da força e violência; Erin (Bridget Moynahan), a filha, é promotora assistente de NYC e mãe de Nicky; e o filho Jamie (Will Estes), um policial sério e dedicado.

Continua após a publicidade

A família Reagan reunida, na série Blue Bloods/ Foto: CBS

Neste primeiro episódio da nova temporada, em meio a um clima político instável, Frank (Selleck) confronta Regina (Whoopi Goldberg) por causa dos protestos contra a brutalidade policial. Além disso, a equipe precisa encontrar Danny e sua parceira Baez (Marisa Ramirez), que desaparecem enquanto procuram um assassino.

Após transmissão no Universal TV, os episódios de Blue Bloods também poderão ser conferidos no Universal+ e Globoplay.