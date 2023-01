Série 'Jack Ryan', com John Krasinski, estreia no SBT

O ator John Krasinski, diretor do filme Um Lugar Silencioso, é o protagonista da série Jack Ryan, uma produção da Amazon Prime Vídeo, e que começa a ser exibida pelo SBT. A partir deste sábado, 7, à meia-noite, vai ao ar a primeira temporada, que tem oito episódios.

Inspirado nos livros de Tom Clancy, o thriller acompanha a jornada do agente da CIA Jack Ryan, que tem John Krasinski com intérprete do protagonista. Jack é um analista da CIA que esbarra em uma série de transferências bancárias suspeitas.

Cena da série 'Jack Ryan', com John Krasinski (

Na busca por respostas, ele se afasta da segurança de sua mesa de trabalho e o joga em um jogo mortal de gato e rato pela Europa e pelo Oriente Médio, com um terrorista em ascensão preparando um grande ataque contra os EUA e seus aliados.

Ao lado de Krasinski, no elenco, estão Wendell Pierce, Abbie Cornish, Ali Suliman. Nesta primeira temporada, oito episódios compõem a série.

Jack Ryan vai aos ar sábados, a partir da meia-noite.