Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters que morreu há um ano, é homenageado no canal BIS

Há exatamente um ano, no dia 25 de março, em pleno Lollapalooza de 2022, morria Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters. Músico tinha 50 anos e estava com a banda em Bogotá, na Colômbia, onde se apresentariam. Grupo seria também destaque do festival brasileiro.

Foo Fighters: Nate Mendel, Chris Shiflett, Taylor Hawkins e Dave Grohl/ Steven Marcus / Reuters

Para marcar a data e homenagear Hawkins, o Canal BIS programou a exibição do documentário Foo Fighters: One Less Hero, logo após o Lollapalooza Brasil 2023. Filme mostra o legado da banda e a forma como seguiu em frente após a morte do baterista. Dave Grohl, líder do grupo, era muito amigo de Hawkins e passou por um período de luto intenso.

Trajetória

Taylor Hawkins se juntou ao Foo Fighters em 1997, dois anos após a estreia da banda. Natural do Texas, ele iniciou a carreira como baterista do grupo que acompanhava Alanis Morissette, e chegou a aparecer nos clipes de um de seus maiores sucessos, You Oughta Know.

Dave Grohl e Taylor Hawkins em show do Foo Fighters / Foto: Gaelen Morse/ Reuters

O Foo Fighters é um grupo formado em 1994 e liderado pelo guitarrista e vocalista Dave Grohl, que antes havia atuado no Nirvana até a morte prematura de Kurt Cobain.

Durante as gravações do segundo álbum do grupo, The Colour and the Shape, o músico e o baterista da época, William Goldsmith, tiveram um desentendimento que levou a parceria ao fim. Hawkins foi, então, indicado como substituto.