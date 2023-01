'Vai na Fé': Nova novela das 7 destaca protagonistas negros e música gospel

Janeiro está aí e a com ele chega também a nova novela das 7, da Globo. Criada e escrita por Rosane Svartman, Vai na Fé conta com direção artística de Paulo Silvestrini, e tem como principal objetivo colocar na tela personagens humanos e próximos da realidade da população do subúrbio. Traz como protagonista não apenas uma atriz negra, Sheron Menezzes, mas famílias negras, o que foi exaltado pelo elenco e produção na conversa virtual com a imprensa nesta quinta, 15.

Sheron Menezzes é a protagonista da novela Vai na Fé

"O importante é contar uma boa história, com personagens que dialoguem com o público", afirma Rosane Svartman. Para isso, criou uma trama centrada em Sol (Sheron Menezzes), que mora com sua família em Piedade, bairro da zona norte do Rio. Ela retrata a realidade de muitas mulheres pelo Brasil, tem sua fé, e não se abate, ganhando dinheiro com quentinhas que vende.

"A novela vem num momento muito importante, precisamos ter fé para acordar e tocar o dia, trabalhar, voltar para casa, cada um na sua fé", afirma Sheron, que destaca o fato de sua personagem ser muito positiva, em meio às adversidades que surgem diariamente. "E é muito gostoso ver a Sol que, faz tudo que muitas mulheres fazem e, apesar dos problemas, levanta com sorriso no rosto."

A família de Sol, a filha Duda (Manu Estevão) e o marido, Carlão (Che Moais), na novela Vai na Fé

Sob o mesmo teto, além de Sol, estão seu marido, Carlão (Che Moais), as filhas Duda (Manu Estevão) e Jenifer (Bella Campos), e sua mãe, Marlene, vivida por Elisa Lucinda. "Teve momentos na preparação em que chorei muito de ver aquele monte de gente preta, competente e respeitada no seu lugar", revelou Elisa, por ver em cena tantos atores negros. E completou: "Isso é muito importante, vejo como um avanço imenso, até do ponto de vista capitalista. Do ponto de vista do lucro, é impressionante o que os pretos consomem e querem se ver representados".

Trilha sonora e religião

"Assim como a novela é múltipla, a nossa sonoridade também é", conta o diretor Paulo Silvestrini. Mas a questão evangélica desponta na história. Sol é evangélica, canta no coral de sua igreja, daí a introdução do tema em um folhetim da Globo. "A trilha sonora está em construção", diz Rosane, que explica que "até o momento, nenhum cantor gospel foi convidado a participar", rebatendo informações de que artistas da área teriam recusado convite.

Tanto autora quanto diretor são confessos admiradores de musicais, daí a preocupação com canções na trama. E será Sheron Menezzes uma das que terá a personagem marcada pelo som e pelo movimento, cantando e dançando. "Dançar e cantar são coisas que eu amo fazer, mas que morro de vergonha", revela Sheron. No entanto, a atriz diz que tem se descoberto, e que entendeu que consegue fazer. "Cada cena é passar por cima de algo que mexe comigo e que eu não fazia por medo e agora faço por trabalho. Tem sido muito gostoso."