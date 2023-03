Xuxa vai fazer 60 anos e ganha homenagem emocionante no programa 'Altas Horas'

Xuxa Meneghel via completar 60 anos de vida no dia 27 de março. Será um momento de comemoração para ela e seus fãs, que a acompanham desde o início de carreira. E a apresentadora ganha uma linda homenagem no programa Altas Horas deste sábado, 11.

A eterna rainha dos baixinhos terá muitos momentos de emoção, com Serginho Groisman comandando a atração, que contará com diversos famosos e pessoas importantes na vida de Xuxa na plateia. Mas no palco também ela será lembrada, com canções que se tornaram eternas em seus programas e shows.

Xuxa Meneghel é homenageada no Altas Horas/ Foto: Bob Paulino-Globo

Então chega a hora da cantoria. Glória Groove faz sua homenagem com Planeta Xuxa, Wanessa Camargo, com Tindolelê. Depois, Daniel interpreta Lua de Cristal, Lexa canta Marquei um X, Tiago Abravanel também participa com Ilariê. E tem mais, Silvero Pereira e Jennifer Nascimento entram em cena cantando Arco-Íris, Fabiana Karla, Malu Rodrigues e Erika Januza, vestidas de paquitas, interpretam Fada Madrinha. Não poderia faltar o companheiro, Junno, que entra em cena com Doce Mel.

Mas não fica só na música, pois Xuxa serviu de inspiração com seu posicionamento em vários momentos da vida. "Falo por todas as drags queens quando digo que, sem a Xuxa, não faríamos metade do que fizemos. Sem contar que não teríamos inúmeras referências de moda, arte, música. Gratidão eterna", afirma Glória Groove, no material de divulgação.

Estarão também presentes nesta homenagem algumas ex-paquitas, como Tatiana Maranhão, Andrezza Cruz, Juliana Baroni e Andréia Veiga. Outros nomes confirmados são Adriana Bombom, Carol Marra, Kleber Toledo, Luiza Brunet e Tati Machado.

Xuxa no programa Altas Horas em sua homenagem/ Foto: Bob Paulino-Globo

E Sasha, filha de Xuxa Meneghel, marcará presença com direito a muita emoção.

Para Xuxa, em meio a lágrimas, será um instante memorável: "Estar hoje aqui, chegar aos 60 anos e dizer 'caramba, não precisei morrer para receber essa homenagem' é muito emocionante. É filme saindo, é documentário, é tanta coisa acontecendo que eu olho pra cima e digo 'eu não sei se eu mereço'. Essas histórias que vocês me falaram, e que me envolvem, essas histórias me ajudam a escrever a minha história. Se vocês acham minha história bonita, é porque ela é contada através de vocês".

O Altas Horas vai ao ar após o BBB 23.