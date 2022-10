Semana Criativa de Tiradentes amplia a interação entre designers, artesãos e visitantes

Eventos de expressão internacional, o sucesso das semanas de design de Milão, Paris e Londres, para ficar em apenas três delas, ilustra bem o tipo de impulso que uma cidade pode receber ao associar seu nome e prestígio a uma agenda focada no assunto. E não apenas por seu efeito imediato sobre as economias locais. Ao desmistificar o design aos olhos do grande público, tais encontros têm incentivado muitos jovens a atuar nos diversos segmentos das indústrias criativas.

Não surpreende, portanto, que semanas consagradas ao tema design venham acontecendo hoje todos os meses, em quase todo o mundo, e nas mais variadas escalas e formatos. Em sua 14° edição, a Mexico Design Week começou na semana passada. No mês passado, ao lado de Londres e Paris, São Paulo realizou a sua DW!, enquanto a pequena Tiradentes, no interior de Minas Gerais, nesta quinta, 20, dá a largada para a 6ª edição da sua Semana Criativa.

“Às vezes, um artesão não participa um ano para dar um respiro, mas volta no outro. O importante é que estamos sempre juntos. A família está cada vez maior!“, declara a jornalista Simone Quintas - promotora e idealizadora do evento, ao lado do produtor cultural Júnior Guimarães -, pontuando a vocação sociocultural do festival, que acontece anualmente na cidade mineira, tendo como um de seus objetivos primordiais divulgar e valorizar os saberes e as tradições locais.

Para tanto, ao longo do ano, a organização promove encontros de imersão entre designers convidados de todo o Brasil e artesãos que atuam em Tiradentes, visando uma troca informal, mas produtiva, de conhecimentos e experiências. Nesta edição, por exemplo, os designers Gustavo Bittencourt (RJ), Luly Vianna (SP), Karol Suguikawa (MT), Pietro Oliveira (MG) e Rodrigo Ambrosio (AL) foram os profissionais elencados para compor o time dos designers.

A designer Karol Suguikawa convidada para o programa de imersão deste ano da Semana Criativa de Tiradentes. Foto Simone Quintas

Do outro lado, homens e mulheres que dominam, de forma anônima, as mais diversas técnicas de produção. Tais como Alisson Lourenço Nascimento, que desenvolve trabalhos de marchetaria, e da dupla Tatiane Carvalho de Santana e Wellington Carvalho de Santana, que se ocupa da palha. Ou de Claudio de Matos Ferreira e Bela Ladeira que se dedicam ao couro. E ainda de Carlos Henrique Barbosa, Leonardo da Silva e Tiago César de Almeida que reciclam latas.

É dessa interação, que acontece de maneira quase espontânea, que nasce o rico acervo de produtos, inéditos e criativos, carregados de histórias, que, a cada edição, são apresentados e vendidos na loja da Semana Criativa. E que, posteriormente, acaba por ganhar as vitrines de lojas de todo o país. “Muitos dos artesãos que participam permanecem no projeto, e, junto com o nosso time de designers, continuam trocando, criando produtos, ou aprimorando ideias”, afirma Guimarães.

Torneira de parede para lavatório, em exposição na Semana Criativa em Tiradentes. Foto Eugênio Sávio / Docol

Paralelamente, atuando como patrocinadores, ou fazendo do evento palco para o lançamento de novos produtos, grandes marcas também estarão presentes à quermesse mineira do design. A Breton apresenta a cadeira Oscarina, da designer Linda Martins, em um dos principais cartões postais de Tiradentes: a varanda da Câmara Municipal. Enquanto a Docol leva ao Casarão Central, a nostálgica linha Mantis, com torneira e chuveiro, desenhada pelos arquitetos Marcelo Alvarenga e Juliana Figueiró, da Play Arquitetura.

Autenticidade. Para aqueles que se interessam por criação e autenticidade, porém, essa é apenas uma das dimensões do festival em Tiradentes. Dirigida a um público formado prioritariamente por arquitetos, designers, artesãos, artistas; como acontece todos os anos, uma intensa programação - disponível no site semanacriativadetiradentes.com.br - , que inclui de gastronomia a sessões de cinema ao ar livre, aguarda os visitantes nas praças e vielas da cidade mineira.

A cadeira Oscarina, da designer Linda Martins, lançamento da Breton, em exposição na Semana Criativa de Tiradentes. Foto Breton

“Diante do relaxamento das restrições sanitárias, reforçamos o número de experiências interativas, muitas delas ao ar livre, em meio à paisagem. Serão quatro dias recheados de exposições, palestras, rodas de conversa, visitas guiadas e oficinas de criação ligadas ao universo artesanal brasileiro”, afirma Simone, que, para quem não puder comparecer, adianta que a programação também estará disponível no canal da Semana Criativa de Tiradentes no YouTube.

Com a volta ao formato presencial, há, de fato, um otimismo em relação às semanas de design e o número de cidades que hospedam hoje tais iniciativas é prova disso. A chave para o sucesso, porém, pode estar no desejo comum de organizadores, patrocinadores e participantes em promover encontros que promovam o caráter único da cada cidade anfitriã, em vez de tentar reproduzir estratégias aplicadas a outras. E, se assim for, Tiradentes vale uma visita.