Gioconda de plástico

Não vi Barbie. Ainda. Bem possível que espere por sua chegada ao streaming. É o mínimo (e quiçá o máximo) ao meu alcance para protestar contra o escandaloso dumping que o cinema americano impõe ao mercado exibidor mundial, agora sob a batuta de um fenômeno cultural (a barbiemania) que há cinco décadas me intriga.

E porque há tanto tempo me intriga, eis-me aqui a também falar do brinquedo antropoide mais célebre desde Pinóquio – e a automaticamente promover a boneca pink e seu filme, em vez de rediscutir, pela enésima vez, a questão do dumping, a que, além da indignação, nada de novo tenho a acrescentar.

Tampouco assisti a Oppenheimer, o verso da mais exitosa dobradinha cinematográfica dos últimos tempos: o fenômeno mundial “Barbenheimer”, louvado por muita gente de peso por revitalizar o hábito de ir ao cinema sem motivações espúrias, dois projetos sem super-heróis derivativos e aparentemente desinteressados de nos impor mais uma franquia.

Ryan Gosling e Margot Robbie em cena de 'Barbie' (2023) Foto: Warner Bros. Pictures via AP

O que eu disser, contra ou a favor, de ambos os filmes nenhum efeito terá sobre sua carreira comercial. Quase ninguém vai mais ao cinema influenciado por uma crítica de jornal, já de algum tempo substituída pelos marqueteiros em atividade nas redes sociais. É mais fácil as salas de cinema sobreviverem ao streaming do que a opinião abalizada dos críticos ao indulgente entusiasmo dos influenciadores digitais, promoters voluntários de blockbusters e demais ouropéis hollywoodianos.

“Para que serve a crítica se os estúdios sabem que os influenciadores vão elogiar seus filmes?”, perguntava uma apreensiva matéria de Manuela Lazic no The Guardian desta terça-feira, ilustrada com a foto de uma sessão de Barbie repleta de cosplayers promocionais trajando e calçando cor-de-rosa. Vestido e calçado de rosa, qualquer um de nós ao menos pode ir ao cinema ou a uma festa; fantasiado de Darth Vader e Homem-Aranha é, no mínimo, esquisito. Evoluímos.

Acompanho a carreira da Barbie desde que a Mattel a lançou, ao preço de US$ 3 (ou US$ 31 no preço de hoje). Sei disso não por experiência (nunca brinquei de boneca e já era rapazola quando ela chegou às Lojas Americanas, em março de 1959), mas porque li um bocado de coisas sobre a polimórfica Gioconda de plástico, e uma dessas coisas foi o biografia não autorizada Forever Barbie, escrita por M.G. Lord.

Continua após a publicidade

Conheci a Barbie loura burra, sinônimo de bimbo, Judas de protestos feministas por estimular estereótipos patriarcalistas, e não foi sem surpresa que a peguei como um ícone kitsch da quarta ou quinta geração do movimento feminista, mulher emancipada por excelência e outros bichos.

Mais do que assistir à fantasia de Greta Gerwig, cujo talento muito admiro, gostaria de saber o que Adorno, Roland Barthes, Umberto Eco (em mais uma viagem na irrealidade cotidiana) e a pioneira teórica da cultura camp Susan Sontag nos teriam a dizer sobre tão poderoso totem moderno.

* É JORNALISTA E ESCRITOR, AUTOR DE ‘ESSE MUNDO É UM PANDEIRO’, ENTRE OUTROS