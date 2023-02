Mimo digital

Ainda faltam 40 anos para chegarmos, efetivamente, à Era dos Jetsons. Até lá, muita novidade pode surgir, muita invenção antecipada na série de TV pode afinal vingar, mas continuo convicto de que carros voadores trafegando no céu não darão certo.

Esgotei minha propensão ao deslumbre com engenhocas, trapizongas e badalhocas futuristas ao ler as aventuras de Jules Verne e algumas histórias em quadrinhos. Pouco me importa o que diz o Google; quem, para mim, “inventou” o celular, em 1946!, foi Chester Gould, o criador de Dick Tracy, cujo rádio de pulso foi um dos objetos mais invejados pela mocidade do pós-guerra.

Ao checar o exato ano de lançamento daquele protótipo de radinho de pilha e telefone móvel nas tiras de Tracy, descobri que o personagem que o inventara se chamava Al Gore. Isto é apenas uma curiosidade vadia, a que não deveria ter dado atenção até por ser meio avesso a telefone e, mais ainda, a celular. Não, não me considere um ludita. Tenho 35 anos de informatização e zero saudade de máquina de escrever; leio livros e publicações em formato digital sem problemas e mesmo com prazer -, mas confesso meu temor aos algoritmos e ao que nos possa aprontar qualquer máquina dotada de inteligência artificial.





Foto: Marvel





Digamos que eu confio no robô Sapiens tanto quanto Lula confiava no general Arruda, o Breve. Acho até graça das equivocadas escolhas e sugestões de leitura e audição musical que plataformas como Amazon, Netflix e Spotify me fazem, com base no “meu gosto pessoal”, em minhas escolhas pretéritas. Quando o e-mail do streaming anuncia “um seriado que você vai amar”, enormes são as chances de que eu nem passe do trailer.

Somos insaciáveis. Mal havíamos iniciado nossa convivência com o editor de texto e já havia jornalistas a suspirar por um software que lhes fornecesse, além do corretor ortográfico, uma boa sugestão para o lide - ou para a abertura de uma peça literária, no caso dos escritores. João Ubaldo Ribeiro, Rubem Fonseca e eu conversamos algumas vezes sobre esse utópico mimo digital, de certo modo embrionário, dizem, na atual coqueluche do infomercado, o ChatGPT.

É uma ferramenta geradora de textos entregue à expertise algorítmica de um robô, um prodígio da Inteligência Artificial. Gratuito e relativamente fácil de usar, surgiu como um eficaz detector de plágios e dissuasor de pirataria textual na internet, para desespero dos estudantes preguiçosos, limitados e caraduras. Ainda está longe de ser o ghost-writer tão sonhado por quase todos nós.

Experimente. Alimente o bicho com as palavras “peladura”, “arisca” e “pupilas negras”, por exemplo. Não se surpreenda se não aparecer na tela um aceitável simulacro da descrição da morte da Baleia em Vidas Secas. O G do ChatGPT é de “Generative”, não de Graciliano.