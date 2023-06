Negros e alvinegros

Cartas do professor Antonio Candido gente bem mais qualificada do que eu recebeu e guardou, mas desconfio ter sido o único a quem ele enviou uma falando de futebol. Eu a recuperei dias atrás, enquanto me aliviava de papelório sem serventia. Datada de 4 de janeiro de 2000, começava dando conta do “prazer enorme” que lhe dera se ver “admiravelmente bem caricaturado” por Aroeira, num livro meu sobre o Botafogo, que seria publicado depois.

Tudo começou com o time de sumidades filosofantes que o jornalista inglês Mark Perryman sublimou com a camisa de seu clube, o Tottenham Hotspur, ao qual dedicou um livro, traduzido como Filósofos Futebol Clube. Mais sob inspiração dele que da hilariante pelada do Monty Python com Marx, Nietzsche, Sócrates (o grego) e outros, montei um dream team só com intelectuais brasileiros botafoguenses, começando com Olavo Bilac.

Antonio Candido era um deles, escalado na ponta-esquerda de um ataque complementado por Glauber (Rocha), Otto (Lara Resende), Verissimo (Luis Fernando) e Ivan (Lessa) – todos também admiravelmente bem caricaturados por Aroeira, outro botafoguense, aliás. Além de Bilac, a compor com Vinicius (de Moraes) a zaga que protegia o goleiro Augusto (Frederico Schmidt), desfrutávamos na intermediária do talento de Paulo (Mendes Campos), Fernando (Sabino) e Clarice (Lispector).

O elenco atual do Botafogo em treino no Estádio Nilton Santos Foto: Vitor Silva/Botafogo

Quem me deu a dica de que Candido era Botafogo foi Pelão, o legendário produtor musical José Carlos Botezelli, a quem devemos antológicas gravações de Cartola e Nelson Cavaquinho.

Consultei Ana Luisa Escorel, filha do professor, mas a confirmação veio mesmo na tal carta, rica em detalhes sobre a relação de nosso maior crítico literário com o grêmio da estrela solitária.

A família materna de Candido “era toda do Fluminense”, menos um primo, ovelha alvinegra dos Mello e Souza. Ter nascido perto da sede do Botafogo foi fator decisivo para o pequeno Antonio livrar-se do aprisco tricolor.

O melhor da carta é a correção de um cochilo cometido na legenda de uma foto do livro, com o time campeão carioca de 1907, em cuja lateral-direita atuava o mestiço Paulino de Souza, filho de um reputado dentista de Poços de Caldas e futuro companheiro do pai de Antonio Candido na Faculdade de Medicina do Rio. No lar dos Mello e Souza, sempre se referiam a Paulino como “doutor Paulino de Souza”. Candido não chegou a conhecê-lo, pois Paulino morreu vitimado pela Gripe Espanhola justo em 1918, ano de nascimento dele.

Se o Vasco da Gama foi o primeiro clube de futebol do Rio a incorporar jogadores pretos ao seu elenco, coube ao Botafogo ser o primeiro a sagrar um negro campeão carioca. Orgulhem-se disso, alvinegros.

Sérgio Augusto é jornalista e escritor, autor de Esse Mundo é um Pandeiro, entre outros