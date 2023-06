O abrigo do tempo

Quando a Terra exatamente foi criada? Quando tudo começou?

Na metade do século 17, o bispo irlandês Ussher cravou: 22 de outubro de 4004 a.C., por volta das 18h. Para explicar seus cálculos, que lhe tomaram quase toda a vida, Ussher consumiu quase duas mil páginas impressas. Em latim. Ao utilizá-los como inspiração, o escritor búlgaro Georgi Gospodinov escreveu um romance de 300 páginas, que, traduzido para o inglês (Time Shelter: A Novel), vem de conquistar o International Booker Prize de 2023, um dos mais prestigiosos prêmios literários do mundo e o único, que eu saiba, a laurear também os autores das traduções; no caso, a americana Angela Rodel.

Esta é a terceira obra literária de Gospodinov, o primeiro escritor de origem búlgara que leio depois de Esopo e Elias Canetti, humildemente confesso. Concebida entre o plebiscito do Brexit e a invasão da Ucrânia - detalhe importante - sua intriga parte de uma fantasia terapêutica (a criação de uma clínica de inédita eficácia no combate à demência senil) e deriva para uma distopia em que o tempo e a memória dividem o protagonismo com a picaretagem e a ganância de uma elite perdulária, recentemente posta em evidência durante a pandemia da covid.

Das 12 epígrafes, pinçadas de Thomas Mann, Philip Larkin, Lennon & McCartney, metade traz a assinatura de um obscuro terapeuta chamado Gaustine, de quem o anônimo narrador da história se tornou assistente no “abrigo do tempo” (time shelter), criado pelo terapeuta em Zurique - a Zurique de Joyce, Lenin, Jung, do Cabaré Voltaire e do dadaísmo. Boa sacada.

Gaustine se isolou ao máximo da realidade contemporânea; só lê velhos jornais, só veste roupas usadas e dedica o melhor de suas energias a buscar rotas de acesso (ou retrocesso) ao século 20. Não por ser ele um nostálgico patológico, mas porque seus pacientes com Alzheimer superam mais efetivamente as panes de memória quando revivem momentos e situações confortantes do passado, imersos em ambientes que lhes transmitam maior segurança psíquica.

Os diferenciados quartos e pisos da clínica reproduzem hábitats com o máximo de rigor e riqueza de detalhes cenográficos, dos móveis ao papel de parede; até as revistas e marcas de cigarro remetem o paciente à década por ele escolhida.

Gastamos tanto nosso tempo presente a pensar no passado porque nos sabemos finitos e desconhecemos o que o futuro nos reserva. Esta é uma ideia que percorre todo o livro, que me lembrou bastante Kafka e Italo Calvino.

Um crítico europeu aludiu também a Oliver Sacks e W. G. Sebald, tentadora mistura, que não me atrevo a contestar. Gospodinov tem um senso de humor balcânico, presente desde a advertência de que todas as pessoas reais do romance são fictícias, “e só as ficcionais são reais”.

Ah, sim, 22 de outubro de 4004 a.C. caiu num sábado.