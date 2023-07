Bolaño, ‘Buba’ e bola

Minha ideia era escrever sobre a superioridade carismática de nossa seleção de futebol feminina e também sobre Roberto Bolaño, porque há dois sábados fez 20 anos que ele morreu e por esses dias andei a reler A Literatura Nazi na América. Por que não escrever sobre os dois temas ao mesmo tempo?, desafiei-me. Mole, “xácomigo”.

Bolaño pode não ter sido um aficionado do futebol igual a Eduardo Galeano, Juan Villoro e Enrique Vila-Matas, mas deu os seus chutezinhos e pelo menos um golaço marcou no “certame das letras”: o conto Buba, incluído na coletânea Putas Assassinas. Como seus citados êmulos, também via o esporte das multidões como a épica de nossos tempos, “uma epopeia com gandulas”.

O escritor chileno Roberto Bolaño, autor de 'Literatura Nazista na América'. Foto: Companhia das Letras/Divulgação

Talvez por ser disléxico, nas peladas infantis que disputou, primeiro em Santiago do Chile, depois na Cidade do México, tinha dificuldade para distinguir direita de esquerda. Canhoto nos pés e destro nas mãos, jogou menos bola (era ponta-esquerda) do que juntou figurinhas de jogadores de futebol - e leu, como leu! E como escreveu!

“Minha experiência como jogador” - confessou - “nunca foi de todo compreendida nem pelos espectadores nem pelos meus companheiros de equipe.” Pudera: ao peladeiro bibliófago sempre pareceu “mais interessante” marcar gols contra do que a favor de seu time. Não por ser um rematado masoquista, e sim por acreditar que, “salvo se você se chama Pelé, Didi ou Garrincha, um gol é algo eminentemente vulgar e descortês com o goleiro adversário, a quem você não conhece e que nenhum mal lhe fez, ao passo que o gol contra é um gesto de independência”.

Esses mesmos preceitos norteavam suas afeições clubísticas. Em três dos quatro países em que viveu, torcia pelos clubes que caíam para as divisões inferiores, até desaparecerem - os seus “clubes fantasmas”.

O conto Buba, dedicado ao amigo Villoro, narra a saga de um imaginário meio-campista africano que tira o Barcelona da rabeira do campeonato e o leva aos píncaros da Champions League com os sortilégios da magia negra; no caso, uma poção à base do sangue de dois outros jogadores, um jovem espanhol chamado Herrera e um ponta-esquerda chileno alcoólatra (Acevedo), narrador da história e alter ego de Bolaño.

Buba é uma exaltação ao futebol-arte, à miscigenação cultural latino-americana e uma crítica ao mercantilismo esportivo. No jogo decisivo, em que o Barça derrota a Juventus e conquista a Taça, Buba marca um gol de folha-seca, digno de Didi, ressalta Bolaño, que muito se orgulhava de ter convivido com a Seleção Brasileira durante a Copa de 1962.

Bolaño não só viu Didi treinar a 50 m de sua casa como ainda agarrou um pênalti carinhosamente batido por Vavá para que aquele cabro chico de 9 anos tivesse uma defesa histórica para contar aos amiguinhos ausentes daquele aquecimento do escrete canarinho.