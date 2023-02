O Jogo do Nunca

Evite transar com alguém mais problemático que você. Aspas, por favor, pois o conselho não é de minha lavra. Na versão original: “Nunca faça sexo com alguém com mais problemas que você”.

Já o encontrei creditado até a atriz Sharon Stone, a quem, aliás, eu o cederia de bom grado se a frase, afinal, fosse minha. Mas ela foi perpetrada por Nelson Algren, num romance (Um Passeio pelo Lado Selvagem), traduzido pela Rocco quando sua frustrada adaptação ao cinema (por John Fante, direção de Edward Dmytryk) nem de madrugada passava mais na TV.

Algren, mais conhecido por outra obra literária, O Homem do Braço de Ouro, e por seu relacionamento amoroso com Simone de Beauvoir, recomendava, na mesma frase, mais duas “lições de vida” de grande valia: “Nunca jogue pôquer com alguém chamado Doc; nunca peça comida num lugar chamado Mom’s”.





O jogo inspirado na frase do Algren exigia acima de tudo imaginação Foto: Felipe Rau/ Estadão





O referido Doc é Doc Holliday, legendário médico e pistoleiro do Velho Oeste, parceiro de Wyatt Earp no épico duelo no OK Corral, exímio no carteado e fraco dos pulmões.

Embora tenha criado outras frases memoráveis (“É sempre outubro em Chicago, inclusive na primavera”; “Todo escritor que sabe o que está fazendo não está fazendo muita coisa”; “Todo crítico literário é culpado até prova em contrário”), a das três lições foi a que o imortalizou em conversas fiadas de variadas latitudes.

Encontrei-a na moda em tertúlias litero-etílicas da zona sul carioca no começo dos anos 1960, fastígio de jogos de salão que dependiam menos da sorte que da memória e da agilidade mental dos contendores. O jogo inspirado na frase do Algren exigia acima de tudo imaginação. Vencia quem mais adendos lhe acrescentasse. E quanto mais, digamos, enigmáticos, melhores.

Com o exemplo de Doc Holliday na cabeça, saquei esta: “Nunca jogue xadrez com alguém chamado Boris ou Bobby”. Tão fácil, sobretudo naquela época, com Boris Spassky e Bobby Fischer disputando a supremacia mundial diante de um tabuleiro, que quase fui vaiado.

Com o tempo, porém, fui me refinando, fazendo-me menos óbvio, mais difícil: “Nunca fale mal do Brasil na frente de um major chamado Policarpo”. Em plena ditadura, o major nem precisava ter nome, certo? Mas o meu não era um Policarpo qualquer, e sim aquele patriótico funcionário público que batia o ponto no Ministério da Marinha e virou minion do marechal Floriano Peixoto, para em seguida... - bem, vocês leram o romance de Lima Barreto.

Acabei entrando no compasso. E, vez por outra, até descambei para o esotérico. Quando tirei da cartola “Nunca levante o dedo em lugar público quando estiverem procurando em voz alta por alguém de nome George Kaplan”, quem, na roda, assistira com a necessária atenção ao filme Intriga Internacional fez o que lhe cabia, e abriu um sorriso cúmplice.

Por que, diabos, estou aqui a remoer essas bagatelas? Porque hoje é sábado, ora.





