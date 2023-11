Onde eu estava quando John Kennedy foi assassinado

É bem coisa da mídia americana sondar o que as pessoas faziam quando surpreendidas por determinado acontecimento de forte impacto coletivo, como o ataque às torres gêmeas, por exemplo. Perdi a conta de quantas vezes cruzei com a pergunta “Onde você estava e o que fazia no dia em que o presidente Kennedy foi assassinado?”. Até para mim já a fizeram.

Enquetes do gênero surgiram justamente a partir do assassinato de JFK, salvo engano, na revista Esquire. Topei de novo com ela ao zanzar vadio pela internet no meio da semana. A ilustrá-la, desta vez, a cena da telessérie Mad Men com a agência de Don Draper em peso acompanhando, chocada, a cobertura da tragédia de Dallas, num televisor em preto e branco.

John F. Kennedy foi assassinado enquanto transitava em carro aberto nos Estados Unidos, em 1963 Foto: AP Photo/James W. "Ike" Altgens, File

Muito em breve já não haverá mais a quem formular a pergunta. Mortos, afinal, não falam e caducos não lembram. Como ainda estou vivo e com acesso a algumas lembranças, peço vênia para recordar aqui a tarde – a minha tarde – de 22 de novembro de 1963, três horas mais cedo no Texas.

Recém-chegado de minha primeira viagem ao exterior, por acaso aos EUA, estava eu, um pirralho metido a entender de cinema, na redação do Correio da Manhã, a fechar o dominical Quarto Caderno do jornal, que dali a dois dias chegaria às bancas e cujo editor oficial, o velho e bonachão Guima, não tinha saco de executar, preferindo encher a cara com José Condé, no bar defronte, quando por minha mesa passou, esbaforido, o editor de Internacional, Mauricio Gomes Leite, a brandir um feixe de telegramas da UPI e afins, aos gritos de “O Kennedy sofreu um atentado em Dallas!”. Todas as mesas da redação se esvaziaram de repente, e a saleta onde ficavam os aparelhos de telex quase precisou de um leão de chácara.

Foi dessa forma prosaica que soube do atentado, se é que posso qualificar de prosaico estar na redação de um jornal tão influente quanto o Correio da Manhã, num momento histórico daquela magnitude. E a cuidar de uma tarefa um pouco além da minha competência. De cara cheia, Guima e Condé preferiram continuar sextando no Hotel Marialva a voltar correndo para a redação.

Quatro meses mais tarde, no mesmo espaço, outra experiência histórica, ainda que, como a anterior, meio ao estilo Fabricio Del Dongo, aquele aventureiro que participa, sem se dar conta, da batalha de Waterloo, em A Cartuxa de Parma, de Stendhal: a leitura, em primeira mão, do explosivo editorial “Basta!”, que preludiou o golpe de 1964. Essa história eu já contei aqui. Mas é possível que ainda não tenha falado da primeira grande vítima do assassinato de JFK depois de Jackie, a enviuvada primeira-dama.

Lee Oswald foi a terceira. Antes dele houve Aldous Huxley, que no mesmo dia morreu em Los Angeles, e por essa fatal coincidência acabou alijado das primeiras páginas da imprensa mundial, no dia seguinte. Alguns jornais nem nas páginas internas dedicaram um obituário decente ao autor de Contraponto.