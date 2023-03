Abril, que nos bate à porta, vez por outra pode ser “o mais cruel dos meses”, como Eliot acreditava, mas nenhum outro começa (ou começava) mais folgazão, graças àquelas pegadinhas que lhe deram fama e distinção no calendário desde o quarto século da era cristã.

Pois é, há pelo menos 17 séculos que a humanidade se diverte zoando quem se esqueceu de que o mês de março acabou na véspera.

Avoado impenitente, caí em algumas pegadinhas do chamado Dia dos Tolos na época em que elas, inofensivas fake news, ainda eram identificadas como “trotes” – sempre arrematadas com uma altissonante exclamação: “Caiu! Primeiro de abril!”.

A pândega, que copiamos dos gringos, carnavalizou-se em alguns lugares. Em Odessa (Ucrânia), a data é – ou era, até a invasão russa – festejada com um animado feriado, que inclui paradas, feiras e até um festival de música. Aqui, de tanto sermos ludibriados nos demais 364 dias do ano por toda sorte de pilantras, acabamos nos enfastiando um pouco das peculiaridades do 1.º de abril em prol de outra forma de catarse, malhar um judas no Sábado de Aleluia, em geral escolhido entre os salafrários mais abomináveis da temporada.

A mais remota referência literária ao Dia dos Tolos está num dos Contos da Cantuária, de Chaucer, publicado em 1392, com uma raposa espertalhona e um galo idiota.

Original de Os Contos de Cantuária Foto: British Library

Descobri na internet um site com os mais notáveis golpes de 1.º de abril dos últimos dois séculos. Começava pela Inglaterra, onde, em 1860, hordas de curiosos foram atraídos à Torre de Londres para assistir ao banho de meia dúzia de leões africanos que lá, claro, não puseram as patas.

Perdi a conta de quantas vezes se anunciou o fim do mundo para um 1.º de abril. Em 1915, em plena guerra, um aviador francês jogou sobre um acampamento alemão o que parecia ser uma bomba, botando os boches para correr. Era apenas uma bola de futebol avantajada, com um papel colado num dos gomos e os dizeres “Der erste april”, 1.º de abril em alemão.

Os absurdos predominam. A BBC já divulgou a existência de uma plantação de espaguete na Suíça, um jornal parisiense informou, em 1982, que a Torre Eiffel seria desmontada e remontada na Euro Disney, próxima a outra recém-adquirida relíquia do parque temático, o corpo embalsamado de Lenin.

Efeito colateral: quando em 1984, na véspera de completar 45 anos, Marvin Gaye foi assassinado por seu pai, amigos do cantor a princípio duvidaram do noticiado, pois afinal era 1.º de abril. O cantor Smokey Robinson chegou a protestar contra uma emissora de rádio e TV: “Que piada de mau gosto!”. Mas não era piada. Como não era piada o anúncio do assassinato da cantora Selena, em 1.º de abril de 1995.

Nosso mais notório 1.º de abril foi o golpe de 64, cujos executores em vão remarcaram para 31 de março a fim de evitar gozações que até hoje, merecidamente, bagunçam o seu coreto.