No final de semana passada, estava programado um mega baile de A Gota – que revelou, entre outros, a dupla Claudinho & Buchecha – no Via Show, casa da zona oeste que foi um dos templos do funk carioca. Dennis DJ, outro nome daquele período, criou um baile no qual toca sucessos do funk da virada dos anos 90 para os 2000. Não faz muito tempo, presenciamos o sucesso dos documentários de Xuxa e Paquitas e o frenesi coletivo causado pela volta do Oasis, grupo inglês que foi porta-voz do britpop, movimento que fez história nos anos 90. E o que falar dos shows e tributos ao pagode desses tempos?

Toda vez que nos deparamos com essa onda nostálgica, entra em cena a surrada tese da memória afetiva. Explicando melhor: as manifestações artísticas de três décadas atrás nem eram tão boas, mas nos transportam para um tempo no qual a gente não se preocupava tanto com os boletos. O Sérgio que se emociona ao escutar, por exemplo, uma canção de Marisa Monte, na verdade, sonha com um tempo em que os boletos não invadiam a caixa de entrada dos seus e-mails.

Luiz Couto, terapeuta junguiano que fiz questão de consultar para essa coluna, chama atenção também para algo chamado ab-reação, uma liberação emocional que descola do nosso inconsciente toda vez que determinadas canções são tocadas. Talvez por isso que o aroma da Jamaica sobe pelas minhas narinas nas vezes em que escuto meus reggaes prediletos ou AC/DC, Scorpions, Ozzy Osbourne e Iron Maiden me trazem o odor insuportável de adubo que era comum no Rock in Rio em 1985.