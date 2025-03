Opinião | Como o Led Zeppelin se tornou o Led Zeppelin - e o que isso tem a ver com um encontro de almas

Istambul, março de 1998. Num hotel localizado no centro antigo da cidade, o guitarrista Jimmy Page explica a um repórter da (extinta) revista BIZZ o porquê do Led Zeppelin ter encerrado suas atividades logo após a morte do baterista John Bonham, em setembro de 1980. “Uma banda é mais que uma reunião de pessoas: é um encontro de almas”, diz ele, que na ocasião estava em turnê ao lado de Robert Plant, ex-vocalista do grupo – apenas John Paul Jones, baixista e tecladista, havia ficado de fora. “Não tinha sentido continuar sem Bonham”, completou.

Recife, março de 2025. Num shopping da zona sul da cidade, o mesmo repórter –sim, era eu – assiste ao documentário Becoming Led Zeppelin (Inglaterra e Estados Unidos, 2025), de Bernard MacMahon, que acaba de estrear nos cinemas e conta a história dos anos de formação musical do quarteto até seus dois primeiros discos – foram oito álbuns de estúdio ao todo, lançados entre 1969 e 1979. E se depara com o mesmo testemunho de fé de Page, apenas contado de um modo diferente. Sim, as bandas são isso: são mais do que um apanhado de cantores e músicos, virtuosos ou não. São almas que se complementam. No caso do Led, nem a (temporária) substituição de John Bonham pelo seu filho Jason deu resultados. “Jason pensa que é o pai e até tenta tocar como ele, mas…“, suspirou Page.

'Becoming Led Zeppelin' estreou nos cinemas no dia 27 de fevereiro Foto: Sony Pictures/Divulgação

O Led Zeppelin, para quem ainda não conhece (o que duvido muito) é um dos maiores conjuntos musicais de todos os tempos e um passo à frente do que Beatles e Rolling Stones mostraram nos anos 1960. Por exemplo, eles extrapolaram os limites da música. Uma das muitas contribuições dos Beatles foi ter adicionado em suas composições elementos do jazz, do soul, da música erudita do século 20 e das sonoridades asiáticas. Rolling Stones, por seu turno, exploraram as raízes do blues e do rock'n'roll, em especial as criações de Muddy Waters e Chuck Berry. Page, Plant, Bonham e Paul Jones traziam também traziam essas influências em seus DNAs. No entanto, adicionaram elementos da música celta, reggae, rock progressivo e funk (num dos momentos deliciosos do documentário, John Paul Jones fala dos bateristas da banda do pai do funk James Brown que saíram de seus camarins apenas para ver Bonham destruir seu kit). E embora tenha dado régua e compasso para a criação do rock pesado – ou, caso alguém prefira, heavy metal –, eles sempre foram à prova de rótulos. O quarteto inglês tocou tanto em festivais de rock, como de jazz e de blues. Becoming Led Zeppelin, como o título indica, traz as origens da formação do quarteto. Jimmy Page e John Paul Jones eram músicos prodígios. O documentário mostra cenas do guitarrista aos 13 anos tocando num programa da BBC e o baixista e tecladista era responsável pela música e pelo coro da igreja de sua comunidade.

Robert Plant e John Bonham são originários de uma região do centro da Inglaterra e integraram bandas de blues, rock e de música psicodélica. Plant, naquele tempo, era visto como um encrenqueiro – ele confessa, sorrindo, que a mulher do baterista o alertou para ficar longe do cantor (mal sabia ela que Bonham ganhou o apelido de The Beast, ou seja, O Monstro, pela quantidade de encrencas e confusões que aprontou nas turnês do grupo).

Page e Paul Jones posteriormente foram trabalhar como músicos de estúdio e tocaram juntos na gravação de Goldfinger, tema de John Barry, Leslie Bricusse e Anthony Newley para um dos melhores temas da série cinematográfica 007, e que foi eternizado na voz de Shirley Bassey.

Plant e Bonham foram integrantes do grupo psicodélico Band of Joy. Com o fim da banda, seguiram caminhos opostos: o vocalista estava num grupo chamado Obs-Tweedle e Bonham acompanhava o cantor folk Tim Rose.

O nascimento do Led Zeppelin surge a partir das cinzas do Yardbirds, grupo de blues rock famoso por ter tido três dos principais guitarristas da história – a saber, Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page – em sua formação. O Yardbirds se esfacelou durante uma turnê americana e coube a Page a missão de recrutar novos músicos a fim de honrar o restante dos compromissos do grupo.

Plant foi contratado depois do guitarrista receber um “não” do cantor Terry Reid, que indicou o rapaz que era vocalista de um certo Obs-Tweedle. Page se convenceu do talento de Plant quando este atingiu as notas necessárias para o arranjo que o guitarrista fez de Babe, I`m Gonna Leave You, de Joan Baez. O novo contratado sugeriu Bonham para a bateria e John Paul Jones, ao saber que Jimmy Page estava trabalhando numa nova formação dos Yardbirds, se ofereceu para o emprego.

Os quatro tocaram juntos pela primeira vez em doze de abril de 1968 num estúdio localizado na Gerrard Street, em Londres. Bastou tocar The Train Kept A-Rollin, sucesso de Johnny Burnette e que fazia parte do repertório do antigo grupo de Page, para sentir a conexão das almas. Ou, como Jones pontua no documentário, “Led Zeppelin é a intercessão das influências musicais de nós quatro.” O novo nome foi uma sugestão de Keith Moon, baterista do The Who.

O excesso permeou a carreira do Led Zeppelin. Eles não faziam shows, eram performances com mais de quatro horas de duração, nas quais Page usava arco de violino na sua guitarra e Bonham socava as peles de sua bateria com as mãos. E, como se disse, usaram todas as influências musicais que tinham à sua disposição.

A cultura do excesso, infelizmente, foi seguida à risca quando o grupo – em especial Page – se enamorou das drogas e do estudo do ocultismo. O quarteto era empresariado por Peter Grant, que virou um arquétipo do empresário de rock. Corpulento, agressivo e dono de um faro incomum para negócios, ele proibiu que as apresentações do Led Zeppelin fossem filmadas, surrava quem ousasse produzir camisetas piratas da banda e exigiu que a gravadora respeitasse o desejo de Page em não lançar singles (escaldado por seus tempos de estúdio, o guitarrista via os compactos como algo de curta duração). As atrocidades de Grant e de seus acólitos estão documentadas em duas autobiografias não autorizadas do Led Zeppelin: Hammer of the Gods, do jornalista Stephen Davis, e Stairway to Heaven, de Richard Cole, ex-tour manager do grupo e principal fonte do livro de Davis. Stairway to Heaven, aliás, foi lançado no Brasil pela editora gaúcha Belas Letras.

Becoming Led Zeppelin é um documentário autorizado, ou seja, omite as patifarias feita pela banda – por conta disso, as canções do quarteto podem ser escutadas na íntegra e Page, Plant, Paul Jones e até Bonham (escutado numa entrevista inédita até para os amigos de grupo) podem falar abertamente sobre sua formação e de como se tornaram a maior banda de rock de todos os tempos.

Mais do que uma história, ele mostra o sonho de quatro pessoas que um dia pensaram em viver de música. Aliás, é bonito ver Plant contar que levou os pais, que sonhavam que ele se tornaria um contador, assistir ao show consagrador do Led Zeppelin no Royal Albert Hall, em 1970.

O lançamento de Becoming Led Zeppelin coincide ainda com o aniversário de 50 anos de Physical Graffiti, último grande disco lançado por esses quatro senhores. Um álbum duplo que cristaliza todos os elementos musicais que os tornaram grandes. Raramente quatro almas se conectaram de maneira tão linda.