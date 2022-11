10 dicas de filmes e séries para assistir em família neste feriado

Publicidade

Feriados são ideais para se divertir, seja passeando, seja viajando, o importante é aproveitar, mas curtir em casa também é uma opção. No Dia de Finados, que tal estourar aquela pipoca, se aconchegar no sofá, e conferir algumas produções? Confira abaixo algumas sugestões para você assistir nos serviços de streaming.





Meu Eterno Talvez - Netflix

O filme de comédia romântica conta a história de Sasha e Marcus, amigos de infância que namoraram na adolescência, só que o relacionamento não deu muito certo. Após quinze anos, eles se encontram novamente, Sasha se tornou uma chef de cozinha famosa, e Marcus músico. Com estilos de vida totalmente diferentes, será que existe alguma chance desse casal reatar após todo esse tempo? Além disso, a produção conta com a participação especial do ator Keanu Reeves.





As Crônicas de Spiderwick - Netflix - Amazon Prime Video - Apple TV+ - Google Play Filmes e TV - YouTube

Os irmãos Jared, Simon, e Mallory se mudam com a mãe, Grace, para uma casa antiga e isolada da cidade. Jared decide explorar o lugar e acaba achando a chave de um baú, o personagem abre e encontra um livro misterioso com um aviso de “cuidado”. Após ler o livro, coisas estranhas começam a acontecer na casa, e Jared vai colocar toda sua família em risco. O filme de fantasia com direito a criaturas mágicas é uma opção divertida para assistir com a família.









Alita: Anjo de Combate - Star+

Em um mundo onde humanos possuem máquinas no lugar de algumas partes do corpo, um cientista acha uma ciborgue chamada Alita, em um ferro-velho. A ciborgue acorda sem nenhuma memória, mas está decidida a saber mais sobre seu passado. Dessa forma, começa a explorar suas habilidades de luta, e se torna uma caçadora de recompensas. O filme é uma adaptação do mangá de mesmo nome, de Yukito Kishiro.













Turma da Mônica: A Série - Globoplay

Depois dos dois live-actions, Turma da Mônica: Laços, e Turma da Mônica: Lições, a turma do limoeiro se reuniu novamente e uma série. Na trama, Carminha Frufru chega no bairro, e convida todos para sua festa. No entanto, o evento acaba sendo sabotado, e Mônica e seus amigos se tornam os principais suspeitos. Agora, todos terão que revelar seus maiores segredos para descobrir o verdadeiro culpado. Com apenas oito episódios de curta duração, a produção é uma boa escolha para assistir com as crianças.









Luck - Apple TV+





O filme gira em torno de Sam Greenfield, a pessoa mais azarada do mundo. Sua vida muda completamente quando encontra uma moeda da sorte. No entanto, ela acaba perdendo essa moeda e descobre a “Terra da Sorte”. A personagem decide explorar o lugar, o problema é que humanos não são permitidos no local. Será que ela vai conseguir ter a moeda da sorte de volta?

A Incrível História de Adaline - HBO Max - Amazon Prime Video - Apple TV+ - Google Play Filmes e TV - YouTube

Estrelada por Blake Lively, Adaline Bowman nasceu na virada do século XX. Após sofrer um acidente de carro, ela se tornou imortal com a aparência de 29 anos. Dessa forma, a personagem decide não criar laços com nenhuma pessoa para não revelar seu segredo. No entanto, Adaline decide dar uma chance para Ellis Jones, mas talvez essa decisão possa colocar em risco seu segredo.





Viva: A Vida É uma Festa - Disney+

Miguel é um jovem apaixonado por música, já sua família tem verdadeira repulsa, e não admitem que membros da família escutem ou toquem. Por isso, Miguel esconde seu violão. Após ter o instrumento quebrado pela avó, o personagem tenta dar um jeito de tocar em um festival de música, e rouba o antigo violão do músico Ernesto de la Cruz, que ficava em uma igreja, no feriado do Dia Dos Mortos do México. Com isso, o personagem vai parar no Mundo dos Mortos, e conhece Héctor, juntos vão se meter em mais confusão do que esperavam.









Um Senhor Estagiário - HBO Max - Amazon Prime Video - Apple TV+ - Google Play Filmes e TV - YouTube

Vivida por Anne Hathaway, Jules Ostin é a criadora de um novo site de venda de roupas, mas que já possui muitos funcionários. A empresa inicia um projeto de contratar estagiários mais velhos para tentar colocá-los de volta no mercado. Dessa forma, ela conhece o viúvo Ben Whittaker, estrelado por Robert De Niro. Uma história de amizade e cheia de aprendizados, ideal para passar o tempo.









Jungle Cruise - Disney+

Ambientado no Brasil, a Dra. Lily Houghton está em busca de uma árvore ancestral que tem o poder de cura, capaz de mudar o futuro da medicina. Para isso, a personagem decide pedir ajuda para o capitão Frank Wolff, juntos irão até a Amazônia em um barco em ruínas. Estrelado por Emily Blunt e Dwayne Johnson, o filme promete muita aventura e cenas engraçadas.









Alerta Vermelho - Netflix

Interpretado por Dwayne Johnson, John Hartley é um agente do FBI que está investigando um caso envolvendo uma ladra de arte, Sarah Black, vivida por Gal Gadot. Diante de várias dúvidas, o agente acaba tendo que trabalhar com outro ladrão de arte, Nolan Booth, estrelado por Ryan Reynolds. Juntos, irão enfrentar uma série de confusões para tentar encontrar Sarah. Um filme divertido que vai te prender até o final.